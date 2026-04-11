El emotivo mensaje de Lautaro Martínez tras lesionarse con Inter a 67 días del Mundial

Otra preocupación en un momento sensible

El comunicado de Inter señaló que “la situación del delantero argentino será reevaluada en los próximos días”, por lo que todavía no hay una precisión definitiva sobre cuánto tiempo estará afuera. De todos modos, la noticia vuelve a poner bajo la lupa su estado físico justo cuando empieza la cuenta regresiva hacia el Mundial. En otras palabras, no se trata solo de una nueva baja en su club: también es una preocupación real para Lionel Scaloni, que sigue de cerca cualquier señal alrededor de uno de sus atacantes más importantes.