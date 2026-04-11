El emotivo mensaje de Lautaro Martínez tras lesionarse con Inter a 67 días del Mundial

Resumen para apurados
- Lautaro Martínez sufrió una leve distensión en el sóleo izquierdo con el Inter a 67 días del Mundial 2026, encendiendo las alarmas en la Selección Argentina por su estado físico.
- El delantero se resintió de una lesión previa en la zona tras anotar ante Roma. En redes sociales, expresó su bronca por volver a enfrentar una recuperación en un momento crítico.
- La situación preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni de cara a la cita mundialista. El club italiano evaluará la evolución del jugador para definir los plazos de su regreso.
Lautaro Martínez volvió a encender las alarmas en la selección argentina a apenas 67 días del debut en el Mundial 2026. Cuando parecía haber dejado atrás el problema físico que lo había marginado durante un tramo importante de la temporada, Inter confirmó que el delantero sufrió una “leve distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda”, una noticia que rápidamente generó preocupación por el contexto y por la cercanía de la Copa del Mundo.
El golpe también tuvo un costado anímico que el propio atacante dejó expuesto en sus redes sociales. En una historia de Instagram, el “Toro” escribió: “Y de nuevo... a poner huevos”, una frase breve, pero cargada de bronca y resignación. El mensaje reflejó con claridad lo que implica para él esta nueva molestia, sobre todo porque llega justo después de haber atravesado otra lesión en la misma zona.
El primer problema había aparecido en febrero, durante el partido frente a Bodo/Glimt por la Champions League, una serie que terminó siendo muy dolorosa para Inter porque marcó su eliminación. Después de casi dos meses de recuperación, Lautaro reapareció en el cruce contra Roma, convirtió un gol en la goleada 5-2 y parecía empezar a recuperar ritmo. Sin embargo, esa vuelta no terminó siendo completa.
A los 58 minutos de ese encuentro, las cámaras ya habían mostrado una imagen que ahora cobra otro significado: Lautaro apareció con hielo y una protección en la zona del gemelo izquierdo, justo donde había sufrido el problema anterior. En ese momento pareció una simple precaución, pero con el correr de las horas se confirmó que no era un detalle menor y que la molestia merecía una nueva evaluación médica.
Otra preocupación en un momento sensible
El comunicado de Inter señaló que “la situación del delantero argentino será reevaluada en los próximos días”, por lo que todavía no hay una precisión definitiva sobre cuánto tiempo estará afuera. De todos modos, la noticia vuelve a poner bajo la lupa su estado físico justo cuando empieza la cuenta regresiva hacia el Mundial. En otras palabras, no se trata solo de una nueva baja en su club: también es una preocupación real para Lionel Scaloni, que sigue de cerca cualquier señal alrededor de uno de sus atacantes más importantes.