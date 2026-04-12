Una cita con el folclore y la tradición en Lomas de Tafí

El predio Las Lomitas de Lomas de Tafí (sobre la colectora norte Tafí Viejo, a la altura del kilómetro 2,5) recibirá a la primera edición del Festival del Norte desde las 10 y hasta la noche, en una propuesta vinculada con la tradición y la cultura gaucha para revalorizar la identidad argentina a través de la música, la danza y el encuentro popular.
La bautizada “jornada de argentinidad” será abierta con destrezas criollas cargo de distitnas agrupaciones, con un concurso de asadores y las actuaciones de los ballets Sisaiani, Luna Tucumana, Raíces Norteñas y Danza y Tradición.
La cartelera de recitales tiene a Néstor Garnica, La Yunta. Los 4 Cantores del Alba junto a su mariachi, Romina Méndez, Dúo Tafí, Thiago Santucho, Las Voces de Ranchillos, Conty Ponce de León y Legado Tucu, entre otros artistas que pasarán por el escenario, con la conducción de Sergio Castro.
Aparte, desde las 13 y con entrada libre y gratuita, en el Complejo Deportivo General San Martín de Simoca se celebrará la tercera edición de la fiesta Simoca es Zamba, con academias de danza de toda la provincia.
Otra opción folclórica para el almuerzo será el show de Carlos Sosa en la confitería La Isla del sector gastronómico del dique El Cadillal.
En simultáneo, desde las 13, en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) se presentará Miguel Agüero. Y en otro género, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de la ciudad del limón (avenida Alem 753), desde las 17, la academia de danza Estilo Gitano de Romina Fernández presentará “Tafí Viejo baila”, con un espacio de workshop y una gala competitiva.
A las 18.30, gratis en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) Lugos hará clásicos de rock pop nacional e internacional con una mirada propia.
En la capital
En la capital, al mediodía, Bandeños y Gabriel Sánchez estarán en la peña La Casa de Yamil (España 153) con zambas y chacareras norteñas.
Desde las 20, volverá el ciclo de Música de Cámara “Juan Carlos Grupalli”, en su tercer año ininterrumpido. El primer concierto será en la Alianza Francesa (Mendoza 257), con un Festival Beethoven en el que se escucharán dos Sonatas para violín y piano, la Nro. 3 Op.30 y la monumental Sonata Op.47 dedicada a Kreutzer. Los intérpretes serán Emanuel Cardozo Allenbach en violín y Celina Lis en piano. A la misma hora, en la Sala Lazarte (Lavalle 145), Julio Lazarte recitará poemas del libro “Sueños escogidos”, de Héctor David Gatica, con intervención al piano.
También a las 20, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) se presentará el ciclo de flamenco “Alante y cerquita”, presentado por el cantaor Lisandro Aramayo y el guitarrista Allier Díaz Ferrer como una propuesta para “volver a vivir el flamenco desde un lugar más cercano, más humano, en el que se rompe la distancia y se transforma el vínculo entre quienes hacen y quienes escuchan para que haya encuentro e intercambio”. La fecha sirve para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, en un homenaje a referentes como Agujetas, Sabicas, La Paquera, David Cerreduela y La Revuelo, entre otros.
El rock y el pop también tendrán lugar en la cartelera. Janni Valdez y Fabrizio Barrera interpretarán temas de Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar y Marilina Bertoldi en versiones propias desde 22 en Caprice Guarida Cultural, con entrada al sobre; mientras que Leticia Couturier y Bruno Vita actuarán en el Restó Boris (San Juan 1.131).
Para los milongueros, la movida en la plaza Urquiza comenzará esta tarde a las 19.30 con un taller de tango seguido a las 21 con el “Bondi milonguero”, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en el marco del ciclo gratuito “La Muni en las plazas”.