Una cita con el folclore y la tradición en Lomas de Tafí

También a las 20, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) se presentará el ciclo de flamenco “Alante y cerquita”, presentado por el cantaor Lisandro Aramayo y el guitarrista Allier Díaz Ferrer como una propuesta para “volver a vivir el flamenco desde un lugar más cercano, más humano, en el que se rompe la distancia y se transforma el vínculo entre quienes hacen y quienes escuchan para que haya encuentro e intercambio”. La fecha sirve para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, en un homenaje a referentes como Agujetas, Sabicas, La Paquera, David Cerreduela y La Revuelo, entre otros.