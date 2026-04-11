Cargar el celular sobre la cama: por qué es peligroso y qué riesgos puede provocar

Resumen para apurados
- Cargar el celular sobre la cama representa un riesgo de incendio y daño técnico debido al sobrecalentamiento de las baterías de litio en superficies textiles inflamables.
- El problema ocurre porque las telas retienen el calor, generando estrés térmico. El uso de cargadores no originales o cables dañados agrava la posibilidad de un siniestro grave.
- Expertos recomiendan cargar dispositivos en superficies planas y ventiladas para prolongar la vida útil de la batería y prevenir accidentes domésticos en el futuro.
Uno de los errores más comunes que cometen quienes tienen celulares puede llegar a poner en peligro su vida. Al tener una nueva habitación o llegar a algún lugar de visita, lo primero que buscan muchos es que haya un tomacorriente cerca de su cama para, desde allí, poder seguir utilizando el celular mientras se carga. Pero hacerlo puede representar un peligro que muchos subestiman.
Dejar el celular enchufado mientras dormimos, sobre todo en superficies blandas, genera una combinación que puede ser mortal: calor, electricidad y materiales inflamables en un mismo combo no son una buena idea. Aunque la mayoría subestima este acto, es un comportamiento que puede generar sobrecalentamientos, fallas técnicas, disminución de la vida útil de la batería e incluso incendios domésticos.
La batería de los celulares, sobre todo si son de litio, tiene un límite de uso. Cada carga y descarga va disminuyendo su capacidad y el calor excesivo puede acelerar su desgaste. Cuando el celular pasa horas cargando cuando ya completó su batería, esta puede sufrir lo que se denomina estrés térmico.
Riesgos de cargar el celular en la cama
Dejar el celular cargando sobre la cama, una almohada, una manta o el sillón impide que el calor baje. Los materiales tejidos tienden a retener la temperatura, generando un entorno propicio para el sobrecalentamiento de cualquier dispositivo. Lo mismo aplica, por ejemplo, para la carga de equipos como notebooks. Las telas aumentan la temperatura del dispositivo mientras se carga.
El exceso de calor, si se suma a una batería en mal estado o a un cargador alternativo o roto, puede desencadenar situaciones peligrosas. Existen reportes de incendios originados por esta metodología de carga, de equipos que quedaron atrapados entre sábanas mientras estaban enchufados. El riesgo puede ser bajo, pero existe y puede generar consecuencias graves, sobre todo si la persona está durmiendo.
Cargar el celular de forma segura
Para minimizar los riesgos, se recomienda cargar el celular en superficies firmes, planas y ventiladas, como una mesa o escritorio. Esto permite que el calor se disipe de manera adecuada y evita acumulaciones peligrosas de temperatura. También es importante utilizar cargadores originales o certificados, ya que los accesorios de baja calidad pueden generar fallas eléctricas.
Otra buena práctica es evitar dejar el celular cargando durante toda la noche de manera habitual. Muchos dispositivos actuales cuentan con sistemas de protección, pero aun así, desconectarlo una vez alcanzado el 100% ayuda a preservar la batería. Además, mantener el equipo alejado de materiales inflamables y revisar periódicamente el estado del cable y el cargador son medidas simples que pueden prevenir accidentes y prolongar la vida útil del dispositivo.