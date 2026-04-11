Cargar el celular sobre la cama: por qué es peligroso y qué riesgos puede provocar

Uno de los errores más comunes que cometen quienes tienen celulares puede llegar a poner en peligro su vida. Al tener una nueva habitación o llegar a algún lugar de visita, lo primero que buscan muchos es que haya un tomacorriente cerca de su cama para, desde allí, poder seguir utilizando el celular mientras se carga. Pero hacerlo puede representar un peligro que muchos subestiman.