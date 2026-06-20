¿Tu perro duda antes de saltar al sillón? Esa puede ser la primera señal de dolor articular

En la actualidad la tecnología es un buen recurso para brindar más información al momento de la consulta veterinaria. Si se sospecha de algo, filmarlo. Muchas veces, cuando llegamos al especialista, el animal se llena de adrenalina por el estrés de la consulta y el dolor "desaparece" momentáneamente. Mostrarle el video de cómo se mueve en su entorno natural es la herramienta más valiosa que se le puede dar al profesional.