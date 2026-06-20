¿Tu perro duda antes de saltar al sillón? Esa puede ser la primera señal de dolor articular

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que detectar el dolor articular en perros exige observar cambios sutiles en el hogar, ya que por instinto estos animales suelen ocultar su sufrimiento.
- Detectar dudas al subir al sofá o escaleras expone estas dolencias. Grabar al perro en el hogar es clave, ya que el estrés de la veterinaria suele camuflar temporalmente el dolor.
- Esta concientización promueve diagnósticos más rápidos y precisos, mejorando la calidad de vida de las mascotas mediante el uso de herramientas cotidianas como el celular.
Uno de los mayores desafíos de la medicina veterinaria actual es saber cuándo le duele algo a un animal. Al no haber lenguaje verbal, dependemos totalmente de la observación y, sobre todo, de cambios sutiles en su comportamiento.
Un perro que juega menos puede parecer perezoso, pero tal vez está sufriendo. Esto retrasa la visita al veterinario y agrava el problema. Es importante que los veterinarios compartan información con las personas que son tutoras de los perros.
A nivel hogareño, lo más importante es entender que el perro, por instinto, no mostrará debilidad porque eso en la naturaleza es peligroso. Así que suelen ocultar el dolor hasta que es muy intenso. Para detectarlo en casa sin equipos médicos, existen algunos métodos.
La prueba de la escalera o el sofá detecta el dolor articular o muscular. Hay que observar el impulso, si duda antes de saltar al sillón cuando antes no lo hacía, si sube las escaleras "pata por pata" en lugar de hacerlo con fluidez.
Si se pasa la mano suavemente por su lomo y se percibe que la piel se estremece o hace un pequeño espasmo, hay una zona sensible. Si al acariciarle la panza los músculos están duros como una tabla, es muy probable que tenga dolor visceral (cólicos o inflamación interna).
A veces el perro sigue comiendo, porque el hambre es un instinto primario fuerte, pero cambia su forma de comer: si agacha mucho la cabeza y estira el cuello de forma rara, puede haber dolor cervical. Si deja caer pedazos de comida o mastica solo de un lado, el dolor es dental.
También hay posturas extrañas. Puede parecer que el animal se pone en “posición de rezo”. Por ejemplo, el perro estira las patas delanteras en el suelo y mantiene la cadera levantada, pero se queda ahí varios segundos, suele indicar dolor abdominal fuerte (pancreatitis o gases). Si camina como "encorvado", generalmente está tratando de aliviar presión en la columna o en la zona renal.
En la actualidad la tecnología es un buen recurso para brindar más información al momento de la consulta veterinaria. Si se sospecha de algo, filmarlo. Muchas veces, cuando llegamos al especialista, el animal se llena de adrenalina por el estrés de la consulta y el dolor "desaparece" momentáneamente. Mostrarle el video de cómo se mueve en su entorno natural es la herramienta más valiosa que se le puede dar al profesional.