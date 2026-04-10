Entre el impulso de la Copa y las dudas del torneo, Yllana define el próximo "11" de San Martín

Las dudas en la ofensiva

La buena noticia para Yllana pasa por otro lado: varios futbolistas que jugaron en Córdoba lograron meterse en la conversación. Además de la proyección en defensa de Nahuel Gallardo y Elías López, en la mitad de la cancha Matías “Caco” García fue uno de los que dejó una impresión más interesante. Le dio al equipo pausa, criterio y algo de claridad para enlazar juego, por lo que aparece como un nombre con chances de meterse entre los titulares o, al menos, de ganar más protagonismo. De todos modos, su posible ingreso no debería leerse como una salida automática de Cisnero, que sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo y uno de los mejores en este arranque.