Entre el impulso de la Copa y las dudas del torneo, Yllana define el próximo "11" de San Martín

Resumen para apurados
- Andrés Yllana define el equipo de San Martín para visitar a Güemes este domingo en Santiago del Estero, tras la clasificación en Copa Argentina y el empate previo ante Chacarita.
- El DT evalúa cambios debido a la suspensión de Ezequiel Parnisari y el destacado nivel de relevos como Matías García, buscando mayor equilibrio y eficacia en los metros finales.
- Yllana busca estabilizar un '11' ideal en la Primera Nacional, gestionando el desgaste físico y la competencia interna para sostener el protagonismo de San Martín en el torneo.
“Me meten en un problema a mí, pero estoy contento de tener ese problema”. La frase de Andrés Yllana, pronunciada después de la clasificación por penales contra Estudiantes de Río Cuarto, describe bastante bien el presente de San Martín. El técnico encontró respuestas en varios relevos, pero también volvió a quedar frente a un dilema que se repite desde hace semanas: todavía no pudo sostener un “11” titular y ahora deberá decidir qué equipo poner este domingo frente a Güemes, en el Madre de Ciudades.
La Copa Argentina dejó una lectura intermedia. San Martín avanzó de ronda, que no es un dato menor, y tuvo algunos rendimientos que resultaron alentadores. Pero tampoco fue una actuación redonda ni un partido que haya despejado todas las dudas. El equipo mostró orden por momentos, compitió y logró sostenerse en una noche incómoda, aunque siguió evidenciando algunas limitaciones en los metros finales y no terminó de imponer condiciones de manera clara.
Por eso, el interrogante que se le abre a Yllana no es menor. Por un lado, puede sostener la base que venía jugando en el torneo y que igualó 1 a 1 con Chacarita en La Ciudadela. Si decide repetir esa formación, el equipo sería con Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Guillermo Rodríguez y Lucas Diarte; Luca Arfaras, Laureano Rodríguez, Kevin López y Alan Cisnero; Nicolás Castro; y Diego Diellos.
Sin embargo, esa idea también choca con una baja importante. Ezequiel Parnisari recibió dos fechas de suspensión luego del partido contra Deportivo Madryn y, pese al optimismo que existía sobre un posible regreso, también se perdería el compromiso frente al “Gaucho”. Su ausencia vuelve a alterar los planes del entrenador, sobre todo porque en Córdoba había respondido bien como titular y había dejado una imagen firme en la última línea.
Ese dato no es menor. Parnisari aparecía como una opción concreta para reinsertarse en el equipo, pero la sanción vuelve a dejarlo afuera y obliga a Yllana a sostener otras variantes. Por eso, más allá de cualquier evaluación positiva que haya dejado la Copa, todo indica que la zaga seguirirá conformada por Guillermo Rodríguez y Nicolás Ferreyra, una dupla que hoy aparece como la alternativa más firme para el partido del domingo.
Ese “11” que empató con Chacarita tampoco terminó de convencer del todo. San Martín volvió a dejar puntos en el camino por una desatención y no logró sostener el control del partido una vez que se puso en ventaja. Sin embargo, también es cierto que se trataba de la base más cercana que venía encontrando el cuerpo técnico en la Primera Nacional, una competencia en la que el “Santo” necesita afirmarse cuanto antes.
Además, el contexto obliga a mirar más allá de un solo partido. La seguidilla, el desgaste físico y la necesidad de administrar cargas hacen que Yllana no sólo piense en el mejor equipo posible, sino también en el más conveniente para este tramo. Ahí es donde la competencia interna empieza a pesar de verdad: no alcanza sólo con tener nombres, hay que decidir cuáles llegan mejor y cuáles pueden darle al equipo una respuesta más equilibrada.
En esa búsqueda, el entrenador también debe resolver qué versión de San Martín quiere priorizar. Una más agresiva y dinámica, con futbolistas capaces de romper por afuera y acelerar en transición, o una más paciente, con jugadores que puedan ofrecer pausa y mayor claridad para enlazar pases en tres cuartos.
Las dudas en la ofensiva
La buena noticia para Yllana pasa por otro lado: varios futbolistas que jugaron en Córdoba lograron meterse en la conversación. Además de la proyección en defensa de Nahuel Gallardo y Elías López, en la mitad de la cancha Matías “Caco” García fue uno de los que dejó una impresión más interesante. Le dio al equipo pausa, criterio y algo de claridad para enlazar juego, por lo que aparece como un nombre con chances de meterse entre los titulares o, al menos, de ganar más protagonismo. De todos modos, su posible ingreso no debería leerse como una salida automática de Cisnero, que sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo y uno de los mejores en este arranque.
También dejaron señales positivas Santiago Briñone y Jorge Juárez, quiénes sumaron ritmo y presencia en la mitad de la cancha, mientras que en ofensiva Benjamín Borasi y Leonardo Monroy (ingresó desde el banco) volvieron a mostrarse como variantes a tener en cuenta.
Así, el principal dilema de Yllana parece estar del medio hacia adelante. No porque la Copa haya dejado un equipo nuevo pidiendo cancha, sino porque sí mostró algunos nombres que podrían darle otra alternativa a una estructura que todavía no termina de consolidarse.