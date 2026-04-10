Robó una moto a punta de pistola y quedó con prisión preventiva

Una motociclista fue víctima de un asalto a mano armada cuando llegaba a su domicilio, en la capital tucumana. Los delincuentes le sustrajeron el rodado, pero uno de ellos fue detenido tras una persecución y la moto fue recuperada. El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que el acusado permanezca privado de la libertad.