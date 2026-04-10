Robó una moto a punta de pistola y quedó con prisión preventiva

Resumen para apurados
- La Justicia dictó prisión preventiva para un hombre que robó una moto a punta de pistola a una mujer el 3 de abril en San Miguel de Tucumán, tras ser capturado por la policía.
- El asalto ocurrió en calle Colombia al 1.000. Tras el robo, se inició una persecución policial que permitió recuperar el rodado y detener a uno de los dos delincuentes implicados.
- La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I logró 30 días de detención para el imputado. El caso resalta la coordinación policial en la capital tucumana para combatir delitos violentos.
Una motociclista fue víctima de un asalto a mano armada cuando llegaba a su domicilio, en la capital tucumana. Los delincuentes le sustrajeron el rodado, pero uno de ellos fue detenido tras una persecución y la moto fue recuperada. El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que el acusado permanezca privado de la libertad.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Carmen Reuter, quien fue representada por la auxiliar de fiscal Jessica María Corti Fernández en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y medidas de coerción.
Durante la audiencia, la representante del MPF relató los hechos y las circunstancias en las que se produjo la aprehensión del imputado, y pidió que se declare su legalidad, ya que fue realizada luego de una persecución policial.
Posteriormente, calificó el hecho como robo con arma de fuego en grado de tentativa en calidad de coautor, y solicitó la prisión preventiva del acusado por 30 días. El pedido fue admitido por el juez interviniente.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 3 de abril de 2026, a las 15.38, cuando el imputado, junto con otro sujeto, se presentó en un domicilio de calle Colombia al 1.000, a bordo de una motocicleta Zanella ZB 110 cc de color gris. Ambos portaban armas de fuego y actuaron de manera coordinada.
En ese momento, una mujer llegaba a la vivienda en su motocicleta. El acusado detuvo la marcha mientras su cómplice, armado, le arrebató el rodado.
Tras el robo, los delincuentes escaparon por calle Colombia en dirección a avenida República del Líbano. Sin embargo, personal policial inició una persecución que permitió recuperar la motocicleta en la intersección de Paso de Los Andes y Bolivia, y detener al sospechoso en Pueyrredón y Crisóstomo Álvarez.