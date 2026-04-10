Salud ocular infantil: por qué pasar más tiempo al sol puede reducir el riesgo de miopía en niños

Este factor es el CUVAF, definido por la CUN como la huella solar de la superficie ocular que sirve para determinar el tiempo de exposición al sol. Este dato es útil para la prevención ocular. El grupo de niños estudiados se dividió entre los que pasaban más y los que pasaban menos de siete horas semanales al aire libre. En el grupo que hacía más actividades en el interior, el porcentaje de miopía era significativamente más alto.