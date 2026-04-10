Salud ocular infantil: por qué pasar más tiempo al sol puede reducir el riesgo de miopía en niños
Un estudio de la Clínica Universidad de Navarra revela que pasar tiempo al aire libre reduce hasta un 50% el riesgo de miopía infantil, utilizando un nuevo marcador ocular para medir la exposición solar.
Resumen para apurados
- La Clínica Universidad de Navarra reveló que la exposición solar reduce un 50% el riesgo de miopía infantil en escolares, según un estudio basado en un nuevo marcador ocular.
- El estudio analizó a 2.250 niños usando el biomarcador CUVAF. Quienes pasan más de siete horas al aire libre presentan la mitad de casos de miopía que aquellos con hábitos de interior.
- El hallazgo permite usar el CUVAF para monitorear la prevención visual en niños. Además, este marcador podría indicar una mejor calidad de vida y menor riesgo de obesidad futura.
La miopía es una de las afecciones oculares más comunes alrededor del mundo y suele aparecer durante la infancia y la adolescencia. Aunque los niños pueden no expresar una dificultad para ver, por no reconocerla, sí pueden presentar síntomas paralelos que ayuden a los adultos a detectarla. La Clínica Universidad de Navarra (CUN) indicó que la probabilidad de desarrollar miopía en pacientes pediátricos se reduce hasta en un 50% teniendo en cuenta el tiempo que los niños pasan al aire libre.
Según un artículo de Mayo Clinic, la miopía se produce cuando la forma del ojo o de determinadas partes de este hace que los rayos de luz se desvíen o refracten. Los rayos de luz que deberían enfocarse en la parte posterior del ojo o en la retina, se enfocan delante de la retina, haciendo que los objetos lejanos se vean borrosos.
Cómo prevenir la miopía en niños
Aunque es frecuente oír que la miopía no puede prevenirse, la CUN publicó recientemente un estudio en Frontiers in Medicine. Para la investigación se recopilaron datos de más de 2.250 niños en edad escolar de Madrid y se demostró que existe un biomarcador objetivo, útil para estimar la incidencia de la luz exterior en la infancia.
Este factor es el CUVAF, definido por la CUN como la huella solar de la superficie ocular que sirve para determinar el tiempo de exposición al sol. Este dato es útil para la prevención ocular. El grupo de niños estudiados se dividió entre los que pasaban más y los que pasaban menos de siete horas semanales al aire libre. En el grupo que hacía más actividades en el interior, el porcentaje de miopía era significativamente más alto.
Pasar tiempo al aire libre ayuda a prevenir la miopía infantil
El doctor Sergio Recalde, del Laboratorio de Oftalmología Experimental de la CUN, explicó que un 18% de los participantes estudiados que pasan más tiempo en el interior tienen miopía. En cambio, entre quienes se exponen más al sol, se registra solo un 9% de miopía. “Podemos concluir que pasar más horas al aire libre se asocia con una reducción del 50% del riesgo de sufrir esta enfermedad”, señaló Recalde.
Por otra parte, la doctora Miriam de la Puente, de la CUN, explicó que el CUVAF aparece con más frecuencia en niños que se exponen más al sol. “Cuanto mayor sea esta huella, menor es el riesgo de padecer la enfermedad”, explicó la médica. Así, se determinó que el marcador ayuda a identificar el riesgo de desarrollar este problema de la vista en programas de cribado y a monitorizar si se cumplen las recomendaciones preventivas.