La fuerte crítica de un medio español a la selección argentina por los amistosos previos al Mundial

La crítica no se limitó a los nombres de los rivales. También se extendió al contexto general de la organización de los amistosos y a la frustrada realización de la Finalissima frente a España. En ese sentido, el artículo habló de una preparación con “muchas sombras” y apuntó también al clima que rodea a la AFA por los escándalos que golpean a su dirigencia.