La fuerte crítica de un medio español a la selección argentina por los amistosos previos al Mundial

Resumen para apurados
- El diario español AS calificó de 'bochorno' la preparación de Argentina para el Mundial 2026 tras confirmarse amistosos ante Honduras e Islandia en EE. UU. por falta de exigencia.
- La crítica surge tras la cancelación de la Finalissima contra España y desacuerdos por la sede. AS cuestiona el nivel de los rivales y los escándalos que rodean a la gestión de AFA.
- Este cruce reaviva el debate sobre si la Scaloneta necesita medirse con potencias europeas. Los resultados en el Mundial validarán o desestimarán la estrategia de Lionel Scaloni.
La confirmación de los próximos amistosos de la selección argentina antes del Mundial 2026 no pasó inadvertida en Europa. Después de que se anunciara que el equipo de Lionel Scaloni jugará ante Honduras e Islandia, desde España apareció una crítica fuerte que volvió a poner sobre la mesa el malestar por la Finalissima que nunca se disputó.
El cuestionamiento llegó desde el diario AS, donde el periodista Eduardo Burgos Rodríguez publicó una columna con un título durísimo: “Bochorno de Argentina antes del Mundial”. En ese texto, el cronista sostuvo que la campeona del mundo llegará a la defensa del título sin haberse medido con rivales de verdadero peso en la etapa final de su preparación.
La crítica no se limitó a los nombres de los rivales. También se extendió al contexto general de la organización de los amistosos y a la frustrada realización de la Finalissima frente a España. En ese sentido, el artículo habló de una preparación con “muchas sombras” y apuntó también al clima que rodea a la AFA por los escándalos que golpean a su dirigencia.
La tensión entre Argentina y España por ese partido pendiente ya venía de antes. El encuentro estaba previsto inicialmente para marzo en Qatar, pero la situación en Medio Oriente alteró todo y después las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre una nueva sede. Mientras desde España insistieron en que no pusieron trabas, del lado argentino hubo respuestas con tono más confrontativo.
La preparación de la “Scaloneta”, otra vez en discusión
Más allá de las críticas, la hoja de ruta ya está definida. Argentina jugará ante Honduras el 6 de junio en Texas y frente a Islandia el 9 en Alabama, antes de viajar al Mundial. Ahí recién se verá si la elección de los rivales fue un error, como sostienen desde España, o si la “Scaloneta” vuelve a demostrar que no necesita aprobación externa para llegar lista a una gran cita.