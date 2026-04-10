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La buena noticia que recibió Coudet tras el mal arranque de River en la Copa Sudamericana

Tras el 1-1 con Blooming, el DT empezó a preparar el clásico con una novedad que puede darle más opciones en la mitad de la cancha.

La buena noticia que recibió Coudet tras el mal arranque de River en la Copa Sudamericana
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Eduardo Coudet recuperó a Giuliano Galoppo tras el empate de River ante Blooming en la Sudamericana, de cara al próximo clásico contra Racing por el torneo local.
  • El volante recibió el alta médica tras superar un esguince de tobillo que lo marginó tres semanas. Su regreso permite al DT rotar nombres ante el desgaste por la seguidilla.
  • El retorno de Galoppo ofrece variantes claves para el mediocampo en una etapa decisiva. Su presencia será vital para administrar cargas ante la proximidad del Superclásico.
Resumen generado con IA

River no tuvo el debut ideal en la Copa Sudamericana, pero el empate 1-1 ante Blooming dejó rápidamente de ser el tema central puertas adentro. El calendario apretado obligó a Eduardo Coudet a cambiar el foco casi de inmediato y a empezar a mirar el clásico que se viene ante Racing, un partido que puede poner al equipo otra vez en el centro de la pelea grande en el torneo local.

En ese contexto, el entrenador recibió una noticia que le alivió bastante el panorama. Giuliano Galoppo recibió el alta médica y volvió a quedar a disposición, una novedad importante para un plantel que empieza a sentir el desgaste de la seguidilla y que necesitará respuestas en varias posiciones para sostener el ritmo competitivo.

La recuperación del ex Banfield le ofrece a Coudet una alternativa valiosa en un momento sensible. El mediocampista arrastraba un esguince en el tobillo izquierdo desde fines de marzo y llevaba casi tres semanas sin actividad. Ahora, con el regreso a la par del grupo, vuelve a meterse en la discusión por un lugar tanto para el clásico como para lo que vendrá después.

El propio “Chacho” ya había anticipado que empezará a rotar nombres para administrar cargas. Por eso, la vuelta de Galoppo llega en un momento justo. River necesita piernas frescas, variantes y un banco que mantenga el nivel cuando el calendario no da respiro, sobre todo con el Superclásico asomando en el horizonte inmediato.

Una pieza que puede cambiarle el escenario a Coudet

Más allá de la igualdad en Bolivia, River cerró la jornada con una señal positiva: no sufrió nuevas lesiones de peso y recuperó a un futbolista que puede ser útil en esta etapa. El entrenamiento del viernes empezará a mostrar si Galoppo va directo a la lista o si incluso tiene chances reales de meterse en el equipo para visitar a Racing en Avellaneda.

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