La buena noticia que recibió Coudet tras el mal arranque de River en la Copa Sudamericana

River no tuvo el debut ideal en la Copa Sudamericana, pero el empate 1-1 ante Blooming dejó rápidamente de ser el tema central puertas adentro. El calendario apretado obligó a Eduardo Coudet a cambiar el foco casi de inmediato y a empezar a mirar el clásico que se viene ante Racing, un partido que puede poner al equipo otra vez en el centro de la pelea grande en el torneo local.