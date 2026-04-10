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Cartas de lectores: entre fallas y fallos
Hace 5 Hs

De un tiempo a esta parte, me encuentro preocupado y contrariado por el accionar del Gobierno nacional, el cual no me parece justo y no hay argumentos que lo justifiquen. Para mí esta forma de gobernar se parece más a una vendetta que a un trato igualitario, sin importar que las órdenes compulsivas las imponen los déspotas. Por ejemplo: el ajuste cruel que sufren las personas discapacitadas, quienes siguen esperando la ayuda a pesar de que la Ley está vigente. Por respuesta son apaleados impiadosamente los jubilados y millones de argentinos que hoy solamente perviven y observan impotentes que el cuestionado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus ministros, incrementaron sus haberes un 100%. Recomiendo leer LA GACETA del 05/04, “Entre las fallas de Adorni y el fallo sobre YPF”, de Daniel Dessein. Opino que nuestro presidente, Javier Milei, de seguir con su letanía e indiferencia con los más necesitados, con su falta de respeto a los políticos contrarios, con insultos y acusaciones al periodismo, se dará cuenta de que esta ya no es la forma adecuada para arrimar votos; y, por el contrario, estos sean los motivos del declive político de su imagen.

Víctor Hugo Rodríguez                                                 

Ballesteros 264 - S. I. de Lules


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