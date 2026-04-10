Cartas de lectores: “La Feliz”

“¡Qué lindo que estar en Mar del Plata!” Así cantaban en la década del 70: pero ¿Cuándo creció toda esa infraestructura hotelera, balnearia, gastronómica, de diversión lúdica y deportiva, barrios residenciales y edificios monumentales? Lo seguro es que Pedro Luro y Peralta Ramos, fundadores de esta Biarritz argentina, no son los que vieron crecer aceleradamente una ciudad de 800.000 habitantes que se multiplica por tres en el verano. Se ha impuesto en el discurso decir que la Argentina está en decadencia hace 100 años. Yo sostengo que los años 50, 60 y comienzos de los 70, le sacaron lustre a “La Perla” de la “galana costa” como la llamó Juan de Garay, y su luz acompañó la expansión de Santa Teresita, Mar de Ajó, Villa Gesell, San Bernardo, Miramar y por qué no, también, Bariloche, Iguazú, Termas de Rio Hondo, Villa Carlos Paz, etcétera. Era la Argentina que construía el túnel subfluvial entre Paraná y Santa Fe (único de América), la represa de Chocón, el embalse Río Tercero, las centrales de Atucha, el puente de Zárate- Brazo Largo, Altos Hornos Zapla en Jujuy, Yaciretá sobre el Paraná, el dique El Cadillal en Tucumán, Aluar, la ruta Panamericana, la represa de Salto Grande, aeropuertos en las grandes ciudades capitales, etcétera. En esa Argentina del “desarrollo”, del crecimiento en infraestructura, de las grandes industrias nacionales, había una clase media pujante que podía acceder a un autito no muy caro, que cargando todo en el portaequipaje del techo, podía salir a la ruta, hacia el departamento de dos ambientes que compraron los ahorros de la abuela, el terrenito del tío con la casita construida a pulmón o el hotel del sindicato a dos cuadras de “la principal”. Yo afirmo que esa Argentina no fue hace 100 años, porque la viví y si bien no hay otros paraísos más que los perdidos, según el poema borgiano, quiero creer que las vueltas de la vida pueden hacer que otra vez las familias puedan bailar en una pata, en alpargatas y cantando “en Mar del Plata soy feliz”.