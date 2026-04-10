Los desafíos de la seguridad

Sin embargo, la eficacia de una reforma penal no se agota en el texto de la ley. Para que la seguridad sea sostenible en el tiempo, especialmente en provincias con realidades sociales complejas como Tucumán, el endurecimiento de las penas debe caminar de la mano con un robustecimiento de las políticas de acompañamiento a los sectores más vulnerables. La ley debe ser el límite, pero la educación y la inclusión deben ser el puente para evitar que el delito sea la única opción de supervivencia en las periferias. Es imperativo que el Estado nacional y las provincias articulen programas que mitiguen el impacto del crimen organizado en los barrios más postergados. Si la reforma penal no se complementa con una presencia estatal que ofrezca alternativas reales a través de la escolarización y la formación en oficios, corremos el riesgo de llenar las cárceles sin vaciar las calles de violencia. La prevención social no es una alternativa a la sanción penal, sino su complemento necesario para que el impacto del delito disminuya de raíz.