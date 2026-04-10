De golear a River y Racing a no ganar hace dos meses: así llega Tigre, el próximo rival de Atlético Tucumán

¿Con qué versión de Tigre se topará Atlético Tucumán este domingo? ¿Con la de la primera parte del año, aquella que supo posicionarse como una de las sensaciones del fútbol argentino? ¿O con esta actualidad bastante más pálida que ha mostrado en las últimas presentaciones? La incógnita, hoy, por supuesto que está lejos de tener una respuesta concreta. Pero hay algo que es indiscutible: el equipo de Victoria en este 2026 fue una formación con dos caras. Una, mucho más temible que la otra.