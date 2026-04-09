“Viva el diavlo”: el disco de Bogardus que retrata el individualismo y la hipervigilancia moderna
La banda local presenta su nuevo disco, un trabajo que explora el individualismo moderno y la hipervigilancia, consolidando una trayectoria marcada por la autogestión y el crecimiento en la escena regional.
Resumen para apurados
- La banda tucumana Bogardus presenta su disco 'Viva el diavlo' este viernes 10 de abril en el Magic Music Box, explorando el individualismo y la hipervigilancia en la modernidad.
- El álbum, producido por Malcolm Reid, culmina una década de autogestión y aprendizaje. El uso de la 'V' en el título busca evitar el sacrilegio frente al persistente miedo al juicio.
- El lanzamiento ratifica el vigor de la escena rockera en Tucumán post-pandemia. La banda planea giras por el Norte y Buenos Aires, impulsando la democratización de la industria local.
Para Bogardus, el camino no fue sencillo, pero sí auténtico. Lo que comenzó como una "obsesión" por formar una banda y la necesidad de aprender a manejar instrumentos desde cero, hoy se traduce en uno de sus momentos de mayor plenitud artística. Tras años de descartar canciones que no los convencían y de aprender el oficio de la autogestión desde pegar afiches con engrudo hasta armar recitales sin tener instrumentos propio. La formación tucumana celebra su presente con el lanzamiento de su nuevo material discográfico.
El nuevo álbum, titulado "Viva el diavlo", no es solo una colección de canciones, sino una crónica de la última década. Según explica Yussef Ale, guitarra y voz de la banda. La obra aborda cómo las prioridades humanas han cambiado hacia un "individualismo extremo" donde la crueldad parece haberse transformado en una virtud.
"Vivimos en un estado de hipervigilancia eterno, inundados de estímulos, miedos e inseguridades generados artificialmente", señala el músico. El uso de la "V" en el título no es casual: es una forma de evitar el sacrilegio, una suerte de respeto ante el "miedo al juicio final" que aún persiste en el imaginario de la banda.
Fieles a su ética de trabajo, el disco se grabó optimizando recursos y contando con el apoyo de una red de amigos y profesionales. La producción, mezcla y masterización estuvo a cargo de Malcolm Reid, quien ya había trabajado con ellos en su segundo disco, Sangre, Sudor, Intensidad (2011)
La banda destaca que este presente es posible gracias a un ecosistema que incluye a Sur Producciones, Tucumán Alternativo y artistas visuales como Agustín Indri, Luz Varela y Fiorella Estefanía. Para José Ganim otro de los integrantes, la escena musical actual vive un "boom" de bandas y productores que, tras el encierro de la pandemia, han encontrado un público ávido de experiencias en vivo. "La democratización de la industria nos permite, desde la autogestión, llegar a personas que quizás nunca habían ido a un recital", afirma.
Lo que viene: escenario y giras
Este viernes, Bogardus presentará su disco de "pe a pa", incluyendo aquellas canciones inéditas que la banda consideraba "raras" o "poco recitaleras", pero que el público ya ha empezado a corear en sus presentaciones.
La agenda para el resto del año es ambiciosa: en abril participaremos del ciclo de SADAIC, en mayo compartiremos escenario con la banda bonaerense WRRN, y ya proyectamos dos giras que nos llevarán por el Norte argentino y Capital Federal. Dice Franco Martini el baterista de la Bogardus. Con la premisa de mantener una infraestructura orgánica y apoyarse en quienes sienten el proyecto como propio, la banda demuestra que el rock en Tucumán sigue más vivo que nunca.
Bogardus se prepara para vivir una de sus noches más importantes este viernes 10 de abril en el escenario de Magic Music Box junto a las bandas amigas Jinetes del cometa y Mi elección de vida a partir de las 21.