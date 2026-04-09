“Viva el diavlo”: el disco de Bogardus que retrata el individualismo y la hipervigilancia moderna

Para Bogardus, el camino no fue sencillo, pero sí auténtico. Lo que comenzó como una "obsesión" por formar una banda y la necesidad de aprender a manejar instrumentos desde cero, hoy se traduce en uno de sus momentos de mayor plenitud artística. Tras años de descartar canciones que no los convencían y de aprender el oficio de la autogestión desde pegar afiches con engrudo hasta armar recitales sin tener instrumentos propio. La formación tucumana celebra su presente con el lanzamiento de su nuevo material discográfico.