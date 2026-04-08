Atlético Tucumán brilló en su debut en el torneo de Pre AFA

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán debutó con triunfos en sus categorías formativas (2013, 2014 y 2015) ante Camioneros de Córdoba en el complejo Ojo de Agua, iniciando el torneo Pre AFA con éxito.
- Con victorias contundentes, incluyendo un gol de Ciro Pusineri, el club inició este certamen clave que prepara a los juveniles antes de ingresar a las divisiones inferiores nacionales.
- Este arranque ideal fortalece el proyecto de inferiores. El calendario seguirá ante Estudiantes de Río Cuarto y Talleres, además de próximos cruces nacionales frente a Independiente.
El futuro de Atlético Tucumán tuvo un arranque de temporada inmejorable. En el complejo de Ojo de Agua, los más chicos del club vivieron un debut soñado en el torneo de Pre AFA, logrando triunfos contundentes en todas sus categorías formativas frente a Camioneros de Córdoba.
Vale recordar que la Pre AFA es el certamen clave para la formación de los juveniles que aún no tienen la edad reglamentaria para ingresar a la Novena (la primera categoría de la estructura competitiva de AFA). Es, esencialmente, el paso previo y necesario antes de entrar al mundo de las divisiones inferiores nacionales.
Jornada perfecta en Ojo de Agua
La categoría 2013, dirigida por Fernando Fontana y con la preparación física de Pablo Rodríguez, dio el primer paso con autoridad. Se impusieron gracias a los gritos de Salvador Ibarra, Milo Saavedra y Liam Borquez, en un duelo que se disputó en dos tiempos de 35 minutos.
Por su parte, la 2014 también festejó un sólido 3 a 0. El dato de color de la jornada lo dio Ciro Pusineri -hijo de Lucas Pusineri, actual DT de Central Córdoba y ex DT "decano"-, quien abrió el camino de la victoria. Tiziano Serrato y Tuthiel Carrizo completaron el marcador para el equipo que conducen Francisco Serrato y Agustín Ibáñez.
La faena se completó con la categoría 2015, que también goleó 3 a 0 con tantos de Thiago Abdala, Ian Salas y Bernabé Batallan. El grupo está a cargo de Facundo Pereyra (hermano del "Tucu" Roberto Pereyra) y Antonio Coitiño.
Agenda cargada para el fin de semana
Tras este estreno ideal, la Pre AFA continuará su calendario de 12 fechas con un viaje a Río Cuarto para enfrentar a Estudiantes, para luego recibir a Talleres de Córdoba.
Pero la actividad de las formativas no se detiene ahí. Este jueves, los equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 17 viajarán a Salta para medirse ante Gimnasia y Tiro por el torneo del Consejo Federal.
Además, el sábado será el turno de las divisiones juveniles nacionales ante un rival de peso: Independiente. En Tucumán (Estadio de San Jorge) jugarán la 4ta (desde las 9), 5ta (desde las 11) y 6ta (desde las 13). En Buenos Aires (Predio del "Rojo") harán lo propio la 7ma, 8va y 9na en los mismos horarios.