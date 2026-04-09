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Elecciones en Filosofía y Letras: “Nos preocupa la inserción de los egresados en el mercado laboral actual”

La propuesta de la fórmula Robin-Sibaldi apuesta a la excelencia académica, la inclusión y el acompañamiento estudiantil.

Elecciones en Filosofía y Letras: “Nos preocupa la inserción de los egresados en el mercado laboral actual”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Robin y Nélida Sibaldi lanzaron su campaña de reelección en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT para el periodo 2026-2030, centrada en la inserción laboral.
  • Ante la deserción por la crisis económica, la fórmula propone tutorías, salud mental y un observatorio de IA, basándose en su previa trayectoria en la gestión académica.
  • La iniciativa busca modernizar la universidad pública y adaptar los planes de estudio a las demandas tecnológicas, garantizando la permanencia y el futuro profesional del alumno.
Resumen generado con IA

“Sabemos lo difícil que es estudiar en estos tiempos y la incertidumbre de los jóvenes por su futuro. Queremos darles herramientas tecnológicas reales que les permitan desempeñarse laboralmente”. Con esas palabras, Sergio Robin y Nélida Sibaldi lanzaron su campaña de reelección en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán como decano y vicedecana, respectivamente.  

Ambos se encuentran ante una nueva etapa en la que los desafíos educativos, sociales y tecnológicos son los pilares para repensar el modelo académico vigente. En ese contexto, el plan estratégico 2026–2030 impulsado por Robin y Sibaldi propone una línea de continuidad con las políticas desarrolladas en los últimos años, profundizando tres ejes centrales: el acompañamiento estudiantil, la actualización tecnológica académica y la modernización de la gestión.

Uno de los puntos más relevantes de su plan es una problemática estructural: la deserción estudiantil generada por el actual contexto económico. Frente a ello, la propuesta plantea fortalecer capacitación en nuevas tecnologías a través de un observatorio de IA, dispositivos de tutorías, orientación y apoyo académico, así como incorporar estrategias de abordaje en salud mental, inclusión y accesibilidad.

FILOSOFÍA Y LETRAS. Sergio Robin y Nélida Sibaldi lanzaron su campaña de reelección. FILOSOFÍA Y LETRAS. Sergio Robin y Nélida Sibaldi lanzaron su campaña de reelección.

“Que nadie quede afuera, ni se quede en el camino” aparece como una consigna que sintetiza el espíritu de la fórmula Robin-Sibaldi.

En paralelo, la iniciativa contempla una revisión integral de los planes de estudio con el objetivo de adecuarlos a las transformaciones del sistema universitario y del mercado laboral.

“Queremos entregarles a los estudiantes las herramientas necesarias para su permanencia en el aula y al egresado un campo sólido de conocimientos que le permita desempeñarse profesionalmente”, indican ambos.

La incorporación de tecnologías digitales, inteligencia artificial y nuevas metodologías pedagógicas forma parte de esta actualización.

“Otro objetivo planteado es simplificar los procesos administrativos mediante la digitalización y la revisión de la normativa. La meta es construir una gestión más ágil, eficiente y cercana en función de las necesidades de estudiantes y docentes”, sostienen.

Investigación y posgrados

El plan también pone el foco en el fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la producción editorial, con la creación de nuevas ofertas académicas y el impulso a la difusión del conocimiento generado en esa facultad.

Finalmente, la fórmula propone ampliar la vinculación con el medio social a través de proyectos de extensión, articulaciones institucionales y acciones territoriales, consolidando el rol de la facultad como actor clave en el desarrollo cultural y educativo de la región.

Lejos de plantearse como un punto de partida, el plan del binomio se presenta como una hoja de ruta que busca consolidar un proceso en marcha, combinando continuidad y transformación permanente.

En palabras de sus impulsores, el desafío es claro. “Sostener la defensa de la educación pública no solo desde el discurso, sino desde políticas concretas que mejoren la calidad, la inclusión y el impacto social de la universidad”, finalizaron.

Robin, actual decano, es docente, profesor en Pedagogía y se desempeñó como Secretario Académico de Filosofía y Letras durante el período 2014-2021. En tanto, su compañera Sibaldi tuvo un recorrido similar por esa casa de estudios como Secretaria Coordinación y Fortalecimiento del Grado.

Temas Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
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