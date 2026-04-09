Elecciones en Filosofía y Letras: “Nos preocupa la inserción de los egresados en el mercado laboral actual”

Ambos se encuentran ante una nueva etapa en la que los desafíos educativos, sociales y tecnológicos son los pilares para repensar el modelo académico vigente. En ese contexto, el plan estratégico 2026–2030 impulsado por Robin y Sibaldi propone una línea de continuidad con las políticas desarrolladas en los últimos años, profundizando tres ejes centrales: el acompañamiento estudiantil, la actualización tecnológica académica y la modernización de la gestión.