Más días de verano, calor superior y mucho por planificar es la proyección climática

Aunque llueva la misma cantidad de milímetros, el calor extremo hace que el agua se evapore mucho más rápido de la tierra y de los diques (como El Cadillal). Esto genera un círculo vicioso: el suelo se seca rápido, se vuelve impermeable, como un ladrillo, y cuando llueve fuerte, el agua no penetra, sino que corre por la superficie causando erosión y desbordes de canales. Los eventos de lluvia "explosivos", como en las últimas semanas, mostraron que la infraestructura de la ciudad no llega a procesar por lo que tomar las medidas necesarias será vital para lo que se viene.