Más días de verano, calor superior y mucho por planificar es la proyección climática

El estudio publicado en Environmental Research Letters, muestra que el verano ahora comienza antes, termina más tarde y concentra más calor que nunca. La investigación detectó que, desde 1990, la longitud media del verano creció entre cinco y siete días por década tanto en zonas interiores como en costas y océanos de latitudes medias.
Las temperaturas altas ya no se quedan solo en los meses que les corresponden. El calor está empezando antes de tiempo (en primavera) y se queda más de lo habitual (metiéndose en el otoño).
No es solo que haga más calor en un día puntual, sino que la cantidad de días con temperaturas elevadas está subiendo en todo el mundo. Los investigadores notaron que este cambio está ocurriendo más rápido de lo que los científicos habían calculado hace apenas unos años.
La alteración afecta mucho a la agricultura (las plantas se confunden y florecen cuando no deben), al consumo de energía (usamos más aire acondicionado) y a nuestra salud, ya que el cuerpo tiene menos tiempo para recuperarse del calor. Todo se debe al calentamiento global, que está alterando el ritmo natural de las estaciones, haciendo que los límites entre el invierno, la primavera y el verano sean cada vez más borrosos.
¿Qué puede suceder con las lluvias en Tucumán?
Históricamente, en la provincia las lluvias llegan con el calor de octubre o noviembre. Sin embargo, si el ritmo de las estaciones se altera como dice el estudio, las precipitaciones pueden empezar más tarde, estirando la sequía de invierno y afectando la humedad del suelo.
Aunque llueva la misma cantidad de milímetros, el calor extremo hace que el agua se evapore mucho más rápido de la tierra y de los diques (como El Cadillal). Esto genera un círculo vicioso: el suelo se seca rápido, se vuelve impermeable, como un ladrillo, y cuando llueve fuerte, el agua no penetra, sino que corre por la superficie causando erosión y desbordes de canales. Los eventos de lluvia "explosivos", como en las últimas semanas, mostraron que la infraestructura de la ciudad no llega a procesar por lo que tomar las medidas necesarias será vital para lo que se viene.