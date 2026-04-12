Entrenar zonas específicas del cuerpo para bajar de peso, no es efectivo

Cuando en 2013 se publicó el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Los Lagos (Chile) en el Journal of Strength and Conditioning Research (Revista de Investigación sobre Fuerza y Acondicionamiento) quedó claro que para bajar de peso lo menos recomendable es trabajar en una única zona del cuerpo. El experimento aisló variables en un grupo de 11 personas (hombres y mujeres) quienes entrenaron una sola pierna en una máquina de prensa, mientras que la otra pierna no hacía nada. Los participantes realizaron una cantidad altísima de repeticiones (entre 960 y 1.200 por sesión) con poco peso, tres veces por semana durante 12 semanas.