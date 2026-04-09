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Aumento salarial de la UOCRA en abril: ¿cómo impacta en los sueldos de la construcción?

El ajuste busca recomponer los ingresos de los operarios bajo el nuevo esquema de categorías definido por la Cámara Argentina de la Construcción.

Aumento salarial de la UOCRA en abril: ¿cómo impacta en los sueldos de la construcción? Foto: GN Noticias
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • UOCRA y Camarco oficializaron un aumento del 1,9% para obreros de la construcción en abril, con el fin de actualizar los ingresos según las nuevas categorías del sector.
  • La suba rige sobre los salarios de marzo y contempla escalas diferenciadas por zonas (A, B, C y C Austral) y roles, desde oficiales especializados hasta ayudantes de obra.
  • La medida busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario y establece un nuevo piso salarial para las próximas revisiones paritarias del año.
Resumen generado con IA

El último acuerdo paritario dispuesto entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las empresas del sector reglamentó un aumento salarial para este mes. En abril, los obreros de la construcción percibirán un incremento en su sueldo respecto a los valores percibidos en marzo.

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La mensualidad de los constructores tendrá un aumento equivalente al 1.9% del salario del mes pasado. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) difundió la grilla que esclarece los montos que corresponden a cada categoría. A su vez, estas categorías están ligadas al tipo de tarea que desempeña cada trabajador.

Las escalas están divididas también por zonas a las que corresponden diferentes pagas. Para conocer en detalle los montos del sueldo base, se puede acceder al archivo de Camarco. Los montos aquí detallados corresponden a los pagos acordados para la Zona “A”. Camarco distingue, además, Zona “B”, Zona “C” y  Zona “C” Austral.

Salario para obreros de la construcción en la Zona “A”

Canalización

  • Oficial especializado: $6591
  • Oficial: $5385
  • Medio oficial: $4838
  • Ayudante: $4360
  • Oficial especializado: $6765
  • Oficial: $5509
  • Medio oficial: $4883
  • Ayudante: $4474
  • Oficial especializado: $6954
  • Oficial: $5673
  • Medio oficial: $5091
  • Ayudante: $4614
  • Oficial especializado: $6591
  • Oficial: $5385
  • Medio oficial: $4838
  • Ayudante: $4360
  • Oficial especializado: $6765
  • Oficial: $5509
  • Medio oficial: $4883
  • Ayudante: $4474
  • Oficial especializado: $6954
  • Oficial: $5673
  • Medio oficial: $5091
  • Ayudante: $4614
  • Oficial especializado: $6591
  • Oficial: $5385
  • Medio oficial: $4838
  • Ayudante: $4360
  • Oficial especializado: $6765
  • Oficial: $5509
  • Medio oficial: $4883
  • Ayudante: $4474
  • Oficial especializado: $6954
  • Oficial: $5673
  • Medio oficial: $5091
  • Ayudante: $4614
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