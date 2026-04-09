Aumento salarial de la UOCRA en abril: ¿cómo impacta en los sueldos de la construcción?

Resumen para apurados
- UOCRA y Camarco oficializaron un aumento del 1,9% para obreros de la construcción en abril, con el fin de actualizar los ingresos según las nuevas categorías del sector.
- La suba rige sobre los salarios de marzo y contempla escalas diferenciadas por zonas (A, B, C y C Austral) y roles, desde oficiales especializados hasta ayudantes de obra.
- La medida busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario y establece un nuevo piso salarial para las próximas revisiones paritarias del año.
El último acuerdo paritario dispuesto entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las empresas del sector reglamentó un aumento salarial para este mes. En abril, los obreros de la construcción percibirán un incremento en su sueldo respecto a los valores percibidos en marzo.
La mensualidad de los constructores tendrá un aumento equivalente al 1.9% del salario del mes pasado. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) difundió la grilla que esclarece los montos que corresponden a cada categoría. A su vez, estas categorías están ligadas al tipo de tarea que desempeña cada trabajador.
Las escalas están divididas también por zonas a las que corresponden diferentes pagas. Para conocer en detalle los montos del sueldo base, se puede acceder al archivo de Camarco. Los montos aquí detallados corresponden a los pagos acordados para la Zona “A”. Camarco distingue, además, Zona “B”, Zona “C” y Zona “C” Austral.
Salario para obreros de la construcción en la Zona “A”
Canalización
- Oficial especializado: $6591
- Oficial: $5385
- Medio oficial: $4838
- Ayudante: $4360
- Oficial especializado: $6765
- Oficial: $5509
- Medio oficial: $4883
- Ayudante: $4474
- Oficial especializado: $6954
- Oficial: $5673
- Medio oficial: $5091
- Ayudante: $4614
- Oficial especializado: $6591
- Oficial: $5385
- Medio oficial: $4838
- Ayudante: $4360
- Oficial especializado: $6765
- Oficial: $5509
- Medio oficial: $4883
- Ayudante: $4474
- Oficial especializado: $6954
- Oficial: $5673
- Medio oficial: $5091
- Ayudante: $4614
- Oficial especializado: $6591
- Oficial: $5385
- Medio oficial: $4838
- Ayudante: $4360
- Oficial especializado: $6765
- Oficial: $5509
- Medio oficial: $4883
- Ayudante: $4474
- Oficial especializado: $6954
- Oficial: $5673
- Medio oficial: $5091
- Ayudante: $4614