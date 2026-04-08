¿Cuánto cobra un chofer de colectivos en abril de 2026?: sueldo más adicionales

Resumen para apurados
- Choferes de colectivos del AMBA cobrarán un básico de $1.545.278,25 en abril de 2026 tras acuerdos paritarios, alcanzando ingresos superiores a $1,8 millones por adicionales.
- El sueldo incluye base fija, viáticos y una suma no remunerativa de $120.000. Se suman plus por antigüedad, presentismo y atención de SUBE para elevar el monto neto mensual.
- Estas proyecciones salariales marcan la evolución del poder adquisitivo en el transporte. El impacto final dependerá de la antigüedad de cada chofer y futuras actualizaciones.
Para el mes de abril de 2026, el salario básico proyectado para los conductores de colectivos en el AMBA se sitúa en $1.545.278,25, reflejando el impacto de los acuerdos paritarios alcanzados. Esta base salarial experimenta un incremento significativo al sumar los beneficios adicionales correspondientes a viáticos, junto con la incorporación de una suma fija no remunerativa establecida en $120.000.
Gracias a estos complementos, el ingreso total de un trabajador que recién inicia su actividad supera los $1.890.000 mensuales. Es importante destacar que este monto final no es estático, pues se ajusta de manera progresiva según los años de servicio y la antigüedad acumulada por cada chofer dentro del sector de transporte.
- Salario Básico Proyectado: $1.545.278,25.
- Adicionales: Se suman componentes como el adicional por atención SUBE, presentismo y viáticos, elevando el neto.
- Componente No Remunerativo: En marzo se pagaron $120.000 como suma fija no remunerativa, con impacto en la estructura de abril.
- Antigüedad: Con un año de antigüedad, la remuneración total estimada supera los $1.870.000.
Entre los factores determinantes destaca la antigüedad, que otorga un pago adicional por cada año de servicio cumplido dentro de la actividad. A este beneficio se le suman otros conceptos clave como la cobertura de viáticos, incentivos por asistencia perfecta y premios por puntualidad. La combinación de todos estos elementos, junto con las sumas fijas pactadas en las negociaciones colectivas, termina por consolidar el monto definitivo del sueldo mensual para cada profesional del sector.