¿Cuánto cobra un chofer de colectivos en abril de 2026?: sueldo más adicionales

Entre los factores determinantes destaca la antigüedad, que otorga un pago adicional por cada año de servicio cumplido dentro de la actividad. A este beneficio se le suman otros conceptos clave como la cobertura de viáticos, incentivos por asistencia perfecta y premios por puntualidad. La combinación de todos estos elementos, junto con las sumas fijas pactadas en las negociaciones colectivas, termina por consolidar el monto definitivo del sueldo mensual para cada profesional del sector.