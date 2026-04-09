Cartas de lectores: jubilados

En 2003 el gobernador José Alperovich nos dio $ 50 como asignación complementaria del Gobierno de Tucumán. Luego de 23 años el gobernador Osvaldo Jaldo me sigue dando $ 50. En 2003 Alperovich inventó un plan Complementario del Subsidio de Salud y nos descontaban $ 10. Ahora me descuentan $ 14.850. En 2003 con $ 50 podía comprar un kilo de carne y ahora no compro nada. Me jubilé en la Caja Municipal que en 1996 pasó a la Nación. Le pido al Gobernador Jaldo que ayude a los jubilados y a los estudiantes con boletos gratuitos; que me ayude a mí, que tengo que gastar en remedios y pagar todos los impuestos, la luz y el gas, etcétera.