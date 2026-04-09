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Cartas de lectores: El temible día 46
Hace 7 Hs

El CEO de YPF el Sr. Marín anunció por 45 días el congelamiento de sus precios por un beneficio adicional que le genera la guerra por “El estrecho de Ormuz” (digamos). Utilizando como espada del Presidente una medida política populista en una flagrante contradicción a los postulados del mismo (libre mercado). El Brent Barril que hoy oscila en U$S 109 / 114 pone contra las cuerdas a las compañías privadas, muchas de ellas importadoras por caso Raizen (Shell), Trafigura Puma Energy, American Energy Group (AxIon) que detentan el 40 % del mercado casi en forma proporcional y otras menores, en un claro intento además de lograr más mercado en una competencia desleal con las mismas. Con esto alteró todo el mercado de combustibles en época de cosecha. Si bien es un beneficio para el consumidor, “yo incluido”, en el área privada es un perjuicio donde también hay personal administrativo, distribuidoras capilares con flota de camiones propias y choferes, puntos de venta, agroservicios zonales, representantes, vendedores, etc. Sin dejar de reconocer que rompe las cadenas financieras con los clientes. Todo sea en nombre de la inflación cuyo origen no es solo el combustible, que tiene el 44% de impuestos. Seamos ecuánimes: contradice las ideas libertarias, en el caso que las tuvieran.

Roberto Sánchez 

sanchezroberto03@yahoo.com.ar

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