De BTS a Paco Amoroso y Catriel: ¿cómo nos afectan las canciones según los idiomas?

En cambio, el 41% de los entrevistados considera que el inglés es el idioma más práctico. El hecho de que sea percibido como el idioma más útil se relaciona con el mundo de los negocios y los viajes. También se debe a la exposición constante a esa lengua por medio de películas, series y música. De hecho, en el listado “Sound of…” que publica cada año BBC radio 1 y anticipa quiénes definirán la música del año siguiente, todos los artistas cantan en inglés. Es así como Sienna Spiro, una artista inglesa, resuena en las plataformas digitales y logró un gran reconocimiento viral gracias a su estilo distintivo y su voz particular.