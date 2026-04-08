De BTS a Paco Amoroso y Catriel: ¿cómo nos afectan las canciones según los idiomas?
El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, también influye en cómo nos sentimos y nos comportamos. De la mano de artistas de todo el mundo, cada idioma tiene su propia banda sonora que nos acerca, o nos aleja, de querer aprenderlo.
Resumen para apurados
- Un estudio de Preply revela que la música global influye en la percepción y aprendizaje de idiomas al reducir barreras culturales en mercados clave como Europa, Asia y América.
- El informe analiza a 3.608 personas; destaca que el K-pop familiariza el coreano, mientras que el inglés se ve como práctico y el español o portugués son asociados a la calidez.
- La exposición a productos culturales como el trap o el K-pop incentiva el estudio de lenguas complejas, rompiendo prejuicios y redefiniendo la identidad de los estudiantes.
La música y el entretenimiento pueden acercarnos a idiomas que, en principio, percibimos como lejanos. Los idiomas juegan un papel emocional más allá de su capacidad para comunicarnos. Un estudio reciente realizado por Preply, la plataforma de clases particulares para el aprendizaje de idiomas, reveló que el 59% de las personas afirma expresar distintas facetas de su personalidad en función del idioma que habla.
Para comprender mejor estas relaciones, Preply entrevistó a 3.608 personas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Japón para conocer cuáles eran sus percepciones. Con esta información, la plataforma buscó identificar percepciones, cuestionar estereotipos y ayudar a los estudiantes a acercarse a nuevos idiomas con menos confusión y prejuicio.
Según el estudio, el coreano es percibido por 40% de los encuestados como la lengua más difícil de aprender y casi una de cada cuatro personas afirma que es menos probable que estudie un idioma que percibe como complejo. Sin embargo, el éxito a nivel global de bandas de K-pop, como BTS -que en octubre realizará dos conciertos en La Plata-, es indiscutible. Incluso sucede lo mismo con nuevas bandas emergentes, como W24. Este tipo de bandas generan que el coreano comience a sonar más familiar especialmente para las nuevas generaciones y así acercar la cultura de oriente a occidente.
En cambio, el 41% de los entrevistados considera que el inglés es el idioma más práctico. El hecho de que sea percibido como el idioma más útil se relaciona con el mundo de los negocios y los viajes. También se debe a la exposición constante a esa lengua por medio de películas, series y música. De hecho, en el listado “Sound of…” que publica cada año BBC radio 1 y anticipa quiénes definirán la música del año siguiente, todos los artistas cantan en inglés. Es así como Sienna Spiro, una artista inglesa, resuena en las plataformas digitales y logró un gran reconocimiento viral gracias a su estilo distintivo y su voz particular.
Por su parte, el francés se percibe como el idioma más romántico y elegante para el 54% de los encuestados. Considerado un idioma romántico y elegante debe su popularidad en gran medida a la música. Desde Charles Aznavour, en la década del 60, pasando por artistas más contemporáneos, como Zas, hasta bandas emergentes como Corine o L´imperatrice, los cantantes franceses han hecho que su idioma recorra el mundo. La cadencia y sonoridad de esta lengua conquistó los oídos de millones de personas.
El portugués, según los resultados del estudio, está directamente asociado a la calidez (34%). La bossa nova transmite tranquilidad y calidez y es uno de los géneros que logró conquistar fronteras de la mano de Vinícius de Moraes, Gilberto Gil y Caetano Veloso. Un artista que resuena es Will Santt con su impronta serena y tranquila, trayendo los sonidos de la bossa nova a la actualidad a través de su música.
Otro idioma que resulta muy cálido es el español (33%). La música latina ha enamorado a millones de personas en el mundo. En Argentina, los nuevos músicos están marcando el ritmo de lo que viene. Como hace dos años la novedad fueron Paco y Catriel, que ahora también causan furor en Japón, hoy Mujer Cebra emerge en la escena con su estilo que fusiona distintos géneros acercando el idioma a miles de personas.
La decisión de aprender una nueva lengua rara vez es puramente racional. Está atravesada por asociaciones culturales, experiencias personales y lo que consumimos en medios y entretenimiento. Esto hace que algunos idiomas nos parezcan más accesibles, o más complejos, más allá de su dificultad real.
Como sostiene el informe de Preply: “La distancia cultural también cuenta de forma decisiva. Cuando el contacto con un idioma es limitado, ya sea por viajes, medios o vida social, las personas tienden a basarse más en suposiciones que en experiencias reales”.
El contacto con productos culturales de distintos idiomas puede hacernos cambiar la percepción que tenemos e incentivarlos a aprender lenguas que nos parecían muy difíciles de estudiar.