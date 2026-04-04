Voucher educativo abril 2026: cómo saber si sos beneficiario, requisitos y cómo anotarse paso a paso

Resumen de nota
- El Gobierno nacional lanzó en abril de 2026 los vouchers educativos para familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal, con el fin de asegurar la continuidad escolar.
- La inscripción es online para hogares que ganen menos de siete salarios mínimos. El beneficio se paga hasta diciembre y exige mantener la regularidad y el pago de cuotas al día.
- La medida busca evitar la deserción escolar en el sector privado ante la crisis económica. Su impacto futuro dependerá de la validación mensual de datos y la regularidad del pago.
El Gobierno nacional habilitó una nueva edición del voucher educativo correspondiente a abril de 2026, una asistencia económica temporal destinada a familias con hijos en escuelas privadas que cuentan con al menos un 75% de aporte estatal. El objetivo del programa es garantizar la continuidad escolar en los niveles inicial, primario y secundario.
La inscripción se realiza de manera online, sin intermediarios, y desde la Secretaría de Educación —dependiente del Ministerio de Capital Humano— remarcaron que el trámite es gratuito y que no se solicitan datos personales por teléfono ni a través de redes sociales.
Qué es el voucher educativo y quiénes pueden solicitarlo
El voucher educativo está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas privadas con aporte estatal igual o superior al 75%.
El beneficio se abona hasta diciembre inclusive y se otorga un voucher por cada hijo en edad escolar. Además, es compatible con otras prestaciones estatales.
Requisitos para acceder al voucher educativo
Para solicitar el beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
Tener DNI argentino y al menos dos años de residencia legal en el país.
Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas con 75% o más de aporte estatal.
Que el ingreso familiar no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles.
Contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.
Tener informado un medio de cobro (CBU) en Mi ANSES.
Cómo saber si sos beneficiario
El estado de la solicitud puede consultarse en la plataforma oficial del programa (voucherseducativos.educacion.gob.ar).
Para acceder, es necesario ingresar con usuario y contraseña de la app Mi Argentina. Una vez evaluada la inscripción, el resultado se publica en ese mismo sitio.
En caso de detectar errores en los datos cargados, el sistema permite modificarlos.
Paso a paso: cómo anotarse
La inscripción debe ser realizada por uno de los responsables parentales y se completa de forma online:
Registrarse o ingresar a la app Mi Argentina.
Acceder a la web oficial de Vouchers Educativos.
Completar los datos del adulto responsable.
Cargar la información del estudiante y de la institución educativa.
Confirmar la inscripción y guardar el comprobante.
Qué pasa si rechazan la solicitud
Si el trámite es rechazado, el sistema informa el motivo. En los casos vinculados a cuestiones académicas, se puede presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.
Cuándo se suspende o se pierde el beneficio
El Gobierno aclaró que el estudiante debe mantener la condición de alumno regular, la cual es verificada mensualmente por la institución educativa.
Además, el voucher puede verse afectado por la situación de pago de la cuota escolar:
Con dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda, aunque puede cobrarse de forma retroactiva.
Con tres cuotas adeudadas, el voucher se cancela de manera definitiva.
Advertencia: cómo evitar estafas
Desde el Gobierno reiteraron que el programa no solicita datos personales por teléfono ni redes sociales. La inscripción es gratuita y no requiere gestores.
El trámite debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales: la app Mi Argentina y la plataforma de Vouchers Educativos.