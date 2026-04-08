Turismo extremo en Argentina: el puente colgante de vértigo que esconde una historia única

La estructura, situada en Luján de Cuyo a unos 41,3 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, es una de las joyas que vibra con el entorno árido, la piedra cobriza y la vegetación de colores quebrados. Se trata de una pasarela peatonal que se extiende a lo largo de 140 metros mientras las montañas custodian a quien camina por este trayecto que propone también superar el vértigo, ya que una caída de 20 unidades de medida se esconde bajo los pies.