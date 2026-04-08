Turismo extremo en Argentina: el puente colgante de vértigo que esconde una historia única

Resumen para apurados
- Inaugurado en 1952 en Luján de Cuyo, Mendoza, el Puente Colgante de Cacheuta conecta los márgenes del río Mendoza, funcionando hoy como un hito histórico para el turismo de aventura.
- La pasarela de 140 metros nació para vincular la estación ferroviaria con un barrio obrero. Su estructura oscilante a 20 metros de altura sobre el agua ofrece una experiencia única.
- Restaurado para visitantes, el puente impulsa la economía de la Ruta 82. Su fusión de legado industrial y vértigo lo posiciona como un destino clave del turismo activo mendocino.
Un inmenso río separaba al pueblo de Cacheuta, que solo podía habitar su extensión hasta que las orillas del cauce lo permitieran. Pero en el año 1952, una obra se emplaza a los 140 metros de ancho por los que se prolonga el torrente. Con unos pilares macizos y una pasarela que tambalea durante el caminar, el Puente Colgante es un símbolo que va más allá del departamento y enorgullece a toda la provincia de Mendoza.
La estructura, situada en Luján de Cuyo a unos 41,3 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, es una de las joyas que vibra con el entorno árido, la piedra cobriza y la vegetación de colores quebrados. Se trata de una pasarela peatonal que se extiende a lo largo de 140 metros mientras las montañas custodian a quien camina por este trayecto que propone también superar el vértigo, ya que una caída de 20 unidades de medida se esconde bajo los pies.
Un legado de conectividad y trabajo
Más que una simple estructura, este gigante de hierro nació de una necesidad vital. Inaugurado en 1952, el puente no fue proyectado inicialmente para el turismo, sino como una pieza clave para la conectividad de los trabajadores. Su construcción surgió para unir la vieja estación del Ferrocarril Trasandino con un barrio de obreros que crecía en la orilla opuesta, permitiendo que la vida cotidiana fluyera sobre la fuerza indomable del río Mendoza.
Hoy, la armazón se alza paralela a los restos del antiguo paso ferroviario, funcionando como un nexo entre el pasado de gloria industrial y el presente recreativo de la región. Cruzarlo es, literalmente, caminar sobre la historia: aunque fue restaurado para garantizar la seguridad de los visitantes, mantiene esa fisonomía original que lo convierte en un testimonio vivo del desarrollo mendocino.
Adrenalina y postales: el imán del turismo activo
Actualmente, el Puente Colgante de Cacheuta dejó de ser solo una vía de paso para convertirse en el epicentro de la aventura en Luján de Cuyo. El ligero balanceo de la pasarela, sumado al rugido del agua que corre 20 metros por debajo, ofrece una dosis de adrenalina que atrae a viajeros de todo el mundo interesados en el turismo extremo.
La pasarela se encuentra a solo una hora en auto desde la capital mendocina, lo que lo vuelve la escapada ideal de media tarde y una postal fotográfica ideal. Sus cables de acero y maderas contrastan con la paleta de colores minerales de la montaña, regalando una de las postales más instagrameables de la Ruta 82.
La zona ofrece además una oferta gastronómica de montaña y la cercanía a las famosas termas, consolidando un circuito que combina relax con el vértigo de la altura.