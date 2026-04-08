La UAR señaló el problema central de Tucumán para ser sede del Mundial 2035: “No tiene estadio”

- Soy un convencido de que nuestro rugby debe seguir desarrollándose. Y cuando hablo de desarrollo, hablo de volver a los clubes. Que estén ordenados, que crezcan, que tengan más jugadores. Nuestro deporte es amateur y eso tiene que ser cada vez más importante dentro de la Unión. Ese es el primer gran eje. El segundo es el referato: es un área que viene creciendo, pero tiene que seguir desarrollándose en todo el país. Y el tercero es cultural. Tenemos que trabajar en la mirada que tiene la sociedad sobre el rugby. Mostrar lo que realmente es: un deporte que educa, que contiene, que forma personas. Ese es un desafío muy importante para los próximos años.