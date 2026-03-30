“Nos tenemos mucha fe”: el presidente de la UAR se ilusiona con el Mundial 2035 en Argentina

Más allá de los tiempos, el dirigente se mostró optimista. “Nos tenemos mucha fe. Creo que el rugby argentino se lo merece”, sostuvo. En su análisis, el crecimiento sostenido desde 2008 a esta parte es uno de los principales argumentos para respaldar la candidatura. Ese desarrollo no solo se refleja en el rendimiento de Los Pumas, sino también en la expansión del deporte a nivel regional.