“Nos tenemos mucha fe”: el presidente de la UAR se ilusiona con el Mundial 2035 en Argentina

La ilusión empieza a tomar forma. En sus primeras declaraciones como presidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina se refirió a la posibilidad de que la Argentina sea sede del Mundial de Rugby 2035 y dejó en claro que el proyecto ya está en marcha, aunque todavía en una etapa inicial.
“Estamos muy entusiasmados. Es todo muy incipiente”, explicó en diálogo con Scrum. Según detalló, ya se cumplieron los primeros pasos formales: la entidad cuenta con la autorización del Gobierno nacional y realizó las presentaciones correspondientes ante World Rugby. Ahora, el proceso continuará con el cumplimiento de nuevos requisitos y una espera que será larga: la sede se definirá recién durante el Mundial de Australia 2027.
Más allá de los tiempos, el dirigente se mostró optimista. “Nos tenemos mucha fe. Creo que el rugby argentino se lo merece”, sostuvo. En su análisis, el crecimiento sostenido desde 2008 a esta parte es uno de los principales argumentos para respaldar la candidatura. Ese desarrollo no solo se refleja en el rendimiento de Los Pumas, sino también en la expansión del deporte a nivel regional.
En ese sentido, Páez Molina amplió la mirada y puso el foco en el continente. Remarcó que Sudamérica Rugby, que impulsa la postulación, nunca organizó una Copa del Mundo. “Ha estado en todas las latitudes menos en Sudamérica”, señaló, y consideró que el presente del rugby en la región -con selecciones como Chile y Uruguay ganando protagonismo internacional- refuerza el pedido.
El contexto también acompaña. En los últimos años, la consolidación del Súper Rugby Américas como competencia profesional fue un factor clave para que World Rugby empiece a mirar con mayor interés a esta parte del mundo. Ese crecimiento estructural, sumado al peso deportivo de Argentina, alimenta una candidatura que busca romper una barrera histórica.
Por ahora, el camino recién comienza. Pero en la UAR el mensaje es claro: hay entusiasmo, hay argumentos y, sobre todo, hay una convicción fuerte de que el rugby argentino -y sudamericano- está listo para dar el gran salto.