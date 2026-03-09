Tucumán inició la campaña de vacunación contra la gripe 2026

El Gobierno lanzó la campaña de vacunación contra la gripe 2026. Desde este lunes, la vacuna se encuentra disponible en los distintos nodos de vacunación distribuidos de la provincia.
El acto se realizó en el Ministerio de Salud Pública y estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, quien brindó detalles sobre la estrategia preventiva.
Para consultar centros habilitados: www.msptucuman.gov.ar/nodos-de-vacunacion/.
Durante el acto, el gobernador destacó el rol del sistema sanitario provincial en la prevención de enfermedades estacionales y valoró el trabajo del personal de salud. “Una vez más la salud pública está a la altura de las circunstancias en materia de prevención de la gripe. Por eso, valoramos el esfuerzo de todo el personal de salud en esta gran tarea de inmunizar a la población. Además, destacamos el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación con el programa 'La Salud va a la Escuela', con la elaboración de las fichas médicas y el Seguro Escolar, a cargo del Gobierno de la Provincia por medio de la Caja Popular de Ahorros, para garantizar la presencialidad en las escuelas. Estamos haciendo un trabajo articulado todas las áreas para tener mayor presencia en las escuelas”.
También estuvieron presentes: Dive Mohamed, directora General de Gestión Sanitaria; Cristina Majul, subsecretaria de Salud; Marcelo Montoya, subsecretario de Salud; Noelia Bottone, directora del PRIS; Miguel Ferre, jefe de la División Inmunizaciones; Patricia Villagra, médica neonatologa, pediatra y evacuadora de la Provincia; y Juan Heredia, equipo técnico Gestión Sanitaria.
Por su parte, el ministro de Salud Pública explicó que la campaña comenzó de manera anticipada con el objetivo de fortalecer la prevención antes de la temporada invernal y alertó sobre la circulación de nuevas variantes del virus en otros países.
“Iniciamos esta campaña oficial de vacunación contra la gripe 2026. En el mundo hay un virus, que es el H3N2, y está generando problemas muy serios en lugares que no se vacunan habitualmente. Estamos hablando de Europa y Estados Unidos, donde hubo muchos casos y muchos fallecidos de gripe. La gripe es una enfermedad siempre grave, producida por la influenza. Y habitualmente el virus que circula es de la gripe A, H1N1. Y lo que está pasando en Europa que es la invasión de un virus que no era el habitual, que es el H3N2, ha generado muchos contagios”, expresó.
Grupos
La vacuna antigripal está destinada a:
- Personal de salud
- Embarazadas
- Madres hasta 10 días después del parto
- Niños de 6 a 24 meses
- Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo
- Personas de 65 años o más
Las autoridades sanitarias subrayaron que la campaña busca reducir las complicaciones graves asociadas a la influenza y fortalecer las acciones preventivas antes de la temporada invernal.