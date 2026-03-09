Tucumán inició la campaña de vacunación contra la gripe 2026

Durante el acto, el gobernador destacó el rol del sistema sanitario provincial en la prevención de enfermedades estacionales y valoró el trabajo del personal de salud. “Una vez más la salud pública está a la altura de las circunstancias en materia de prevención de la gripe. Por eso, valoramos el esfuerzo de todo el personal de salud en esta gran tarea de inmunizar a la población. Además, destacamos el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación con el programa 'La Salud va a la Escuela', con la elaboración de las fichas médicas y el Seguro Escolar, a cargo del Gobierno de la Provincia por medio de la Caja Popular de Ahorros, para garantizar la presencialidad en las escuelas. Estamos haciendo un trabajo articulado todas las áreas para tener mayor presencia en las escuelas”.