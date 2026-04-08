Efectos del temporal: aún hay zonas anegadas en Tucumán

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert aseguró que ese organismo sigue realizando labores para hacer frente a la emergencia en las zonas que resultaron perjudicadas por el temporal.
De acuerdo a su testimonio, varios de los sectores afectados comenzaron a recuperar la normalidad en las últimas horas debido a un descenso de los principales caudales, lo que permite al personal trabajar de manera exhaustiva para que aquellas escuelas que quedaron aisladas puedan retomar el inicio de clases. “Estamos trabajando, aprovechando este espacio de buen tiempo, para solucionar la red terciaria y secundaria de caminos, que han quedado muy dañados después de la tormenta. Eso nos está dando una señal de que podemos trabajar y podemos llegar al terreno, al territorio y dar la solución” expresó Imbert.
Regiones anegadas
Sin embargo, aún existen regiones anegadas al sureste de nuestra provincia, como ser Niogasta y Sud de Trejos que, si bien la bajada del nivel de los ríos representa una mejora, la situación allí aún requiere atención.
Por otro lado, el director hizo hincapié en la importancia de respetar las alertas meteorológicas y no tomar riesgos durante fenómenos climáticos adversos, mantenerse siempre informados y no realizar desplazamientos innecesarios hasta que las condiciones sean seguras y adecuadas.