Efectos del temporal: aún hay zonas anegadas en Tucumán

De acuerdo a su testimonio, varios de los sectores afectados comenzaron a recuperar la normalidad en las últimas horas debido a un descenso de los principales caudales, lo que permite al personal trabajar de manera exhaustiva para que aquellas escuelas que quedaron aisladas puedan retomar el inicio de clases. “Estamos trabajando, aprovechando este espacio de buen tiempo, para solucionar la red terciaria y secundaria de caminos, que han quedado muy dañados después de la tormenta. Eso nos está dando una señal de que podemos trabajar y podemos llegar al terreno, al territorio y dar la solución” expresó Imbert.