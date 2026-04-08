Caputo: no hay marcha atrás con el plan económico

Con un dólar en baja, con una inflación que no se desacelera al ritmo deseado y bajo la atenta mirada del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las reservas internacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió ayer a defender el plan económico de la gestión del presidente Javier Milei. Además, renovó el compromiso por sostener el modelo hacia la baja de impuestos y de regulaciones, avanzar con las privatizaciones y mejorar la logística. “Esa va a ser la forma de bajar el famoso costo argentino. El camino del cambio es inexorable: vino para quedarse. No hay marcha atrás. No hay forma de que nosotros corrijamos el rumbo. No importa lo que diga la prensa ni la oposición”, remarcó al hablar en el marco del Atlantic Council, en el Palacio Libertad.