Desde abril, empleados de comercio cobrarán con aumento y bono

En los últimos días de marzo, los organismos representantes de los empleados de comercio lograron un acuerdo para incrementar los salarios del sector. Las cámaras y uniones lograron incorporar un monto fijo al salario y, además, incrementar el monto no remunerativo que se venía pagando en meses anteriores. Se espera que el acuerdo se mantenga hasta los sueldos de junio, al menos.
Según informó en un comunicado oficial la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las partes pactaron un incremento salarial del 5% –en tres partes– sobre las escalas de las remuneraciones básicas de los empleados de comercio. Este monto extra impactará desde el salario de abril de 2026, junto a las sumas no remunerativas.
Del acuerdo participaron también la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).
Empleados de comercio: aumento y bono con el sueldo de abril
El porcentaje acordado que incrementará los salarios se abonará en un esquema de tres partes. El salario de abril tendrá un 2% extra respecto a lo pagado en marzo. En mayo de 2026 se abonará un 1.5% más y, en junio, el 1.5% restante.
Como parte de la suma no remunerativa que se venía pagando –un bono de $40.000 y otro de $60.000–, se depositarán en las cuentas de los empleados del rubro $20.000 más. Esto implica que, en total, los trabajadores recibirán una suma de $120.000 extra.
Los empresarios también se comprometieron a entregar una contribución adicional y solidaria. El monto estará destinado a garantizar el normal funcionamiento y las obligaciones a las que debe hacer frente el sistema de salud. Esto implicará un ingreso de dinero a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac).