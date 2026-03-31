Desde abril, empleados de comercio cobrarán con aumento y bono

En los últimos días de marzo, los organismos representantes de los empleados de comercio lograron un acuerdo para incrementar los salarios del sector. Las cámaras y uniones lograron incorporar un monto fijo al salario y, además, incrementar el monto no remunerativo que se venía pagando en meses anteriores. Se espera que el acuerdo se mantenga hasta los sueldos de junio, al menos.