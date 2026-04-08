Cartas de lectores: el valor del agua

El día 05/01/2026 he recibido las facturas bimestrales de la SAT, la primera correspondiente al consumo de agua del mes de diciembre 2025, con fecha de medición del 31/12/2025, con una lectura de medición desde 1.544,49 hasta 1.562,57 con lo cual el consumo sería de 18,08 metros cúbicos en 31 días. La segunda correspondiente al período 01/2026, con lectura de medición desde la anterior hasta 1.580,65, para 31 días y un consumo de 18,08 metros cúbicos. El 25/02/2026 he recibido las facturas correspondientes al bimestre 02 y 03/2026, La primera con medición final de 1.596,98, con 28 días de servicio y 16,33 metros cúbicos de consumo y la segunda correspondiente a marzo 2028 con una lectura final de 1.615,06, con 31 días de servicio y 18,08 metros cúbicos de consumo. Por otra parte en las mismas boletas figura una leyenda de: “Tarifa No Medida”. O sea por un lado la SAT indica valores de medición y por la otra, siempre en la misma factura, indica que no hay medición. Si los valores de las boletas son de medición, en este caso particular, la facturación es completamente incorrecta por cuanto la propiedad se encuentra transitoriamente desocupada desde el 06/12/2025 y el consumo en todos los servicios: agua, gas, etc. es cero. Además, si el consumo es por medición, la SAT estaría facturando anticipadamente y sobre consumos imaginarios. De igual forma si el consumo es sobre una base de “consumo no medido” corresponde no confundir a los usuarios y eliminar de las boletas los datos que significan que hubo una medición. Creo que la claridad en el proceder de las empresas que prestan servicios es una obligación de ellas hacia los usuarios y más aun si estas pertenecen al Estado.