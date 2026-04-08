Cartas de lectores: Mercedes Sosa

Qué gratificante la publicación en LA GACETA del 05/04 del historiador José María Posse, quien hace conocer lo que significó Mercedes Sosa para el acervo cultural. Traza un racconto de su vida artística desde su comienzo. Con todos sus éxitos, tuvo que sufrir el exilio por sus ideas políticas de izquierda, jamás de los extremos que los dictadores de ese entonces le querían endilgar. Tan acertada y oportuna es la semblanza de su trayectoria… ella trascendió a nivel internacional, volvió al país cuando recuperamos la democracia con el triunfo de Raúl Alfonsín que garantizaba el respeto a la Ley. Muy oportuna la publicación referida a ella para que el ignoto libertario que dirige los destinos de Radio Nacional seccional Tucumán, lea la edición del diario y entienda lo que significó Mercedes Sosa.