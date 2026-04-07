En el debut en la Copa Sudamericana, el River de Eduardo Coudet rendirá examen en Bolivia

Además, uno de los focos de atención está puesto en Juan Fernando Quintero. El colombiano, que era el eje central del ciclo anterior, ha comenzado la etapa de Coudet como una pieza de recambio debido a lesiones y a compromisos con su selección. Ahora, ya recuperado al 100%, la incógnita es si el entrenador le devolverá la titularidad para aportar la “pausa inteligente” en una zona caliente del campo en el llano boliviano o si preferirá mantener el despliegue físico de los volantes que vienen de golear al “Pirata” por el Apertura.