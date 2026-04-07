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Cronograma: La Municipalidad comienza hoy con un operativo antidengue hasta el fin de semana

Desde hoy, 7 de abril, hasta el viernes 10, el Plan Integral Antimosquito focaliza sus esfuerzos en los barrios Villa Angelina y Parodi, situados en la zona sur.

Cronograma: La Municipalidad comienza hoy con un operativo antidengue hasta el fin de semana SMT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ejecuta el Plan Integral Antimosquito del 7 al 10 de abril en los barrios Villa Angelina y Parodi para frenar la propagación del dengue.
  • El operativo incluye contenedores para cacharreo, visitas domiciliarias de control focal y postas sanitarias para asesorar a los vecinos sobre la eliminación de criaderos.
  • Estas acciones buscan reducir los focos de infección en zonas críticas de la capital, fomentando el compromiso vecinal para prevenir brotes de dengue a corto y largo plazo.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantiene activos diversos operativos y campañas de sensibilización urbana para frenar la propagación del dengue. Desde hoy, 7 de abril, hasta el viernes 10, el Plan Integral Antimosquito focaliza sus esfuerzos en los barrios Villa Angelina y Parodi, situados en la zona sur. En estos puntos, se disponen contenedores especiales destinados a que la comunidad elimine objetos en desuso capaces de acumular agua y funcionar como criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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De forma complementaria, el personal municipal ejecuta tareas de control focal mediante visitas directas a los domicilios de dichos vecindarios. En estas jornadas, promotores ambientales inspeccionan patios, galerías y jardines con el objetivo de asesorar a los residentes en la erradicación de recipientes peligrosos. Asimismo, la Posta de Salud Ambiental bajo la consigna “Cortá con el dengue” prosigue con su recorrido por diferentes espacios públicos para fortalecer la prevención en toda la capital.

Cronograma de actividades preventivas por casos de dengue 

Martes 7 de abril - Villa Angelina

PIA – Los contenedores se instalarán en Cangallo y Buenos Aires.
9 h – Control focal en viviendas de calles Las Heras, 9 de Julio, Buenos Aires, Chacabuco, Melián de Leguizamo, Juanes de Artaza, Cangallo, De La Madrid y Antonio Pérez Palavecino.
9 a 11 h - Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue” en Cangallo y Buenos Aires.

Miércoles 8 de abril - Barrio Parodi

PIA – Los contenedores estarán en Gaspar de Medina y Ayacucho.
9 h – Control focal en calles Chacabuco, Ayacucho, Jujuy, avenida Democracia, Juan Manuel de Rosas, Gaspar de Medina, Mejías de Mirabal y Melián de Leguizamo.
9 a 11 h - Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue” en Gaspar de Medina y Ayacucho.
10 a 12 h – Posta Ambiental en Palacio Municipal, 9 de Julio y Lavalle.

Jueves 9 de abril – Barrio Parodi

PIA – Los contenedores se ubicarán en Gaspar de Medina y Buenos Aires.
9 h – Control focal en domicilios ubicados en calles 9 de Julio, Buenos Aires, Chacabuco, avenida Democracia, Juan Manuel de Rosas, Gaspar de Medina, Mejías de Mirabal y Melián de Leguizamo.
9 a 11 h - Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue” en Gaspar de Medina y Buenos Aires.

Viernes 10 de abril - Barrio Parodi

PIA – Los contenedores se encontrarán en Gaspar de Medina y Las Heras.
9 h – Control focal en casas ubicadas en calles Las Heras, 9 de Julio, avenida Democracia, Juan Manuel de Rosas, Cangallo, Mejías de Mirabal y Melián de Leguizamo.
9 a 11 h - Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue” en Gaspar de Medina y Las Heras.
9 a 12 h – Posta Ambiental en Terminal de Ómnibus, Brígido Terán 250.
Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.

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