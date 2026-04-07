Cronograma: La Municipalidad comienza hoy con un operativo antidengue hasta el fin de semana

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantiene activos diversos operativos y campañas de sensibilización urbana para frenar la propagación del dengue. Desde hoy, 7 de abril, hasta el viernes 10, el Plan Integral Antimosquito focaliza sus esfuerzos en los barrios Villa Angelina y Parodi, situados en la zona sur. En estos puntos, se disponen contenedores especiales destinados a que la comunidad elimine objetos en desuso capaces de acumular agua y funcionar como criaderos del mosquito Aedes aegypti.