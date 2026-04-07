Existe un reemplazo del pan blanco, más saludable y económico: solo necesitás un ingrediente

Cómo hacer tostadas de papa: paso a paso

La receta la compartieron las nutricionistas Agustina Novelli y Sofía Siciliano en sus redes sociales. Se trata de un reemplazo que no requiere más de mínimos pasos y un poco de tiempo. Para llevar a cabo esta propuesta, no necesitás ser un experto en la cocina ni contar con electrodomésticos sofisticados. El secreto reside en la cocción justa para obtener esa textura crocante por fuera y una superficie tierna por dentro que nos hace olvidar, al menos por un rato, las harinas refinadas.