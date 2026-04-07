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Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: Ontiveros denunció una conspiración contra su esposa por estar ternada para ser jueza federal

El abogado, que debe declarar como imputado, presentó un extenso descargo en el juzgado federal

La relatora Solana Casella, el camarista Mario Leal y el abogado Luis Ontiveros. La relatora Solana Casella, el camarista Mario Leal y el abogado Luis Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado Luis Ontiveros denunció ante la Justicia Federal una conspiración contra su esposa, Solana Casella, por estar ternada para un cargo de jueza federal en Tucumán.
  • Ontiveros presentó su descargo como imputado, alegando que las acusaciones de tráfico de influencias buscan bloquear el ascenso de Casella en la Cámara Federal de Apelaciones.
  • El caso sacude al Poder Judicial y pone bajo la lupa los procesos de designación de magistrados, mientras se aguarda el avance de la investigación por presuntas irregularidades.
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