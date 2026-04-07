Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: Ontiveros denunció una conspiración contra su esposa por estar ternada para ser jueza federal

La relatora Solana Casella, el camarista Mario Leal y el abogado Luis Ontiveros.
Resumen para apurados
- El abogado Luis Ontiveros denunció ante la Justicia Federal una conspiración contra su esposa, Solana Casella, por estar ternada para un cargo de jueza federal en Tucumán.
- Ontiveros presentó su descargo como imputado, alegando que las acusaciones de tráfico de influencias buscan bloquear el ascenso de Casella en la Cámara Federal de Apelaciones.
- El caso sacude al Poder Judicial y pone bajo la lupa los procesos de designación de magistrados, mientras se aguarda el avance de la investigación por presuntas irregularidades.
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