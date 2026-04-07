Habló la mujer que quedó atrapada con su marido durante el temporal: “Pensé que estaba muerto y que yo también me iba con él”
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Resumen para apurados
- Daiana y Juan José sobrevivieron a un fuerte temporal en Tucumán tras quedar atrapados en una correntada al salir de una boda, debido a la crecida imprevista de un camino rural.
- Guiados por GPS, el auto ingresó a un cauce de agua donde la pareja se separó. Lograron salvarse tras pedir ayuda por celular, a diferencia de otros dos invitados que fallecieron.
- El testimonio expone la falta de señalización de peligro y fallas en alertas oficiales. El hecho genera reclamos por obras viales y mayor prevención ante fenómenos meteorológicos.
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