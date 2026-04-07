Secciones
Política

Habló la mujer que quedó atrapada con su marido durante el temporal: “Pensé que estaba muerto y que yo también me iba con él”

Daiana relató el horror que vivió tras salir del casamiento. Sobrevivió a la correntada que, a pocos kilómetros, terminó con la vida de Mariano Robles y Solana Albornoz.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Daiana y Juan José sobrevivieron a un fuerte temporal en Tucumán tras quedar atrapados en una correntada al salir de una boda, debido a la crecida imprevista de un camino rural.
  • Guiados por GPS, el auto ingresó a un cauce de agua donde la pareja se separó. Lograron salvarse tras pedir ayuda por celular, a diferencia de otros dos invitados que fallecieron.
  • El testimonio expone la falta de señalización de peligro y fallas en alertas oficiales. El hecho genera reclamos por obras viales y mayor prevención ante fenómenos meteorológicos.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Inundaciones 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”

El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”

“Te voy a amar toda mi vida”: la conmovedora despedida de un sobrino a Mariano, una de las víctimas del temporal en Tucumán

“Te voy a amar toda mi vida”: la conmovedora despedida de un sobrino a Mariano, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

La pregunta incómoda sobre cómo se vive y se muere en Tucumán cuando llueve

La pregunta incómoda sobre cómo se vive y se muere en Tucumán cuando llueve

Lo más popular
Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia
1

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte
2

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán
3

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
4

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika
5

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias
6

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Más Noticias
Manuel Adorni también hipotecó su vivienda anterior y otras dos mujeres le prestaron U$S 100.000

Manuel Adorni también hipotecó su vivienda anterior y otras dos mujeres le prestaron U$S 100.000

Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner da pena

Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner "da pena"

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Comentarios