Operatoría aduanera en la UNT: dictan un taller práctico con modalidad virtual
La Facultad de Ciencias Económicas dictará un taller sobre operatoria aduanera los días 10 y 11 de abril. La propuesta incluye resolución de casos reales y beneficios para quienes quieran cursar la especialización en 2027.
Resumen para apurados
- La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT dictará el taller virtual 'Operatoria Aduanera' los días 10 y 11 de abril para capacitar a interesados en comercio exterior.
- A cargo de Gustavo Fadda, la formación usará casos reales. Quienes participen obtendrán beneficios para cursar la Especialización en Comercio Internacional en 2027.
- Esta iniciativa busca cubrir la creciente demanda de expertos en comercio internacional, un área estratégica para el desarrollo profesional en un contexto económico globalizado.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT será sede de una nueva propuesta de formación orientada a estudiantes, profesionales y personas interesadas en el comercio exterior. Se trata del taller “Operatoria Aduanera: De la Teoría a la Práctica”, que se realizará los días viernes 10 y sábado 11 de abril en modalidad virtual.
La capacitación estará a cargo del magíster Gustavo Fadda y se desarrollará en dos jornadas: el viernes de 17 a 20 horas y el sábado de 9 a 12.
Desde la organización explicaron que la propuesta está pensada no solo como una instancia formativa puntual, sino también como una puerta de entrada a estudios de posgrado.
En ese sentido, quienes participen del taller podrán acceder a beneficios en la matrícula si luego deciden inscribirse en la Especialización en Comercio Internacional que se dictará en 2027.
Cómo inscribirse y a quién está dirigido
La inscripción se realiza de manera online a través de un formulario habilitado por la facultad. Además, quienes necesiten más información pueden comunicarse por correo electrónico a eci@face.unt.edu.ar.
El taller está dirigido a estudiantes avanzados, graduados, profesionales del área económica y administrativa, y también a personas interesadas en iniciarse en el mundo del comercio exterior. No se requiere experiencia previa específica, aunque sí interés en la temática.
Trayectoria del docente
El encargado de dictar la capacitación es Gustavo Fadda, licenciado en Administración y magíster en Relaciones Internacionales. Cuenta con más de tres décadas de experiencia como docente universitario en carreras de grado y posgrado en distintas instituciones del país.
Además, fue becario de la OEA y del Gobierno de España, integra la Red Soft Landing World y se desempeña como consultor independiente en comercio exterior. Es autor de libros especializados como “Operatoria Aduanera de la A a la Z” e “Intangibles: cómo exportar servicios y no morir en el intento”.
En el ámbito público, desarrolló una extensa carrera en la Dirección General de Aduanas (ARCA), donde ocupó cargos clave durante 40 años, entre ellos subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y director regional de Hidrovía.
Con esta propuesta, la facultad suma una nueva instancia de formación que combina teoría y práctica, y que busca responder a una demanda creciente de conocimientos en comercio internacional, un área estratégica en un contexto económico cada vez más globalizado.