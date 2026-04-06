Calendario de Anses de abril: cuándo pagan jubilaciones, pensiones y asignaciones

El incremento de las prestaciones de Anses será equivalente a un 2,9% extra, el porcentaje de inflación indicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La jubilación mínima, uno de los programas con mayor cantidad de beneficiarios, tendrá un aumento y llegará a alcanzar los $380.319 este mes. Se espera que Anses siga entregando el bono de $70.000 que se otorga a sus beneficiarios desde hace más de dos años. En total, con el bono, los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán $450.319.