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Calendario de Anses de abril: cuándo pagan jubilaciones, pensiones y asignaciones

Se espera que con este depósito de haberes, los prestatarios continúen recibiendo el bono refuerzo que se entrega desde marzo de 2024.

Las jubilaciones aumentarán en consonancia con el último incremento del IPC. Las jubilaciones aumentarán en consonancia con el último incremento del IPC. Foto: Guillermo Di Salvatore
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sujetos a la fórmula de movilidad previsional recibirán en abril un aumento. El incremento proporcional tomará como referencia en esta oportunidad el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. La entidad previsional ya confirmó e hizo público el calendario de pago de este mes.

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El incremento de las prestaciones de Anses será equivalente a un 2,9% extra, el porcentaje de inflación indicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La jubilación mínima, uno de los programas con mayor cantidad de beneficiarios, tendrá un aumento y llegará a alcanzar los $380.319 este mes. Se espera que Anses siga entregando el bono de $70.000 que se otorga a sus beneficiarios desde hace más de dos años. En total, con el bono, los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán $450.319.

Los jubilados que perciban un haber superior al mínimo también recibirán un bono. En este caso, será menor e irá disminuyendo a medida que incremente la prestación, hasta igualar los $450.319.

Calendario de pago de Anses de abril

Fechas de pago para jubilados que perciban haberes mínimos

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril
  • DNI terminado en 0 y 1: viernes 24 de abril
  • DNI terminado en 2 y 3: lunes 27 de abril
  • DNI terminado en 4 y 5: martes 28 de abril
  • DNI terminado en 6 y 7: miércoles 29 de abril
  • DNI terminado en 8 y 9: jueves 30 de abril
  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril
  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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