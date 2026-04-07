Está cortado el tránsito en Mendoza y Virgen de la Merced por caída de mampostería de un edificio
El tránsito continúa interrumpido en la intersección de Mendoza y Virgen de la Merced desde anoche, luego de que se registrara la caída de mampostería desde un edificio de la zona.
El subsecretario de Seguridad de la Capital, Rubén Fernández, brindó detalles sobre el operativo en diálogo con LG Play. Según explicó, la Dirección de Catastro informó que el desprendimiento corresponde a un balcón del inmueble.
“A partir de esa información se tomaron los resguardos necesarios, con corte total del tránsito y vallado peatonal en el sector”, indicó el funcionario.
Fernández agregó que durante el transcurso de la mañana se realizará una evaluación para determinar si están dadas las condiciones de seguridad que permitan reanudar la circulación en la zona.