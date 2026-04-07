Secciones
LG PlayBuen día

Está cortado el tránsito en Mendoza y Virgen de la Merced por caída de mampostería de un edificio

El paso permanece interrumpido desde anoche por prevención.

Hace 1 Hs

El tránsito continúa interrumpido en la intersección de Mendoza y Virgen de la Merced desde anoche, luego de que se registrara la caída de mampostería desde un edificio de la zona.

El subsecretario de Seguridad de la Capital, Rubén Fernández, brindó detalles sobre el operativo en diálogo con LG Play. Según explicó, la Dirección de Catastro informó que el desprendimiento corresponde a un balcón del inmueble.

“A partir de esa información se tomaron los resguardos necesarios, con corte total del tránsito y vallado peatonal en el sector”, indicó el funcionario.

Fernández agregó que durante el transcurso de la mañana se realizará una evaluación para determinar si están dadas las condiciones de seguridad que permitan reanudar la circulación en la zona.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia
1

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte
2

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
3

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika
4

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán
5

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas
6

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

Más Noticias
Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

La causa por la obra en El Cadillal sumó nuevas condenas

La causa por la obra en El Cadillal sumó nuevas condenas

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

No avanzar, no confiarse: claves para actuar en plena tormenta

No avanzar, no confiarse: claves para actuar en plena tormenta

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Comentarios