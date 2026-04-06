Cuánto tiene que ganar una familia para estar en el 10% más rico de la Argentina

Resumen para apurados
- Según el INDEC, una familia necesitó más de $3.644.000 mensuales en el cuarto trimestre de 2025 para pertenecer al 10% más rico de Argentina, según datos oficiales de la EPH.
- La cifra surge de la Encuesta Permanente de Hogares. El informe revela que el decil más rico gana 10 veces más que el más pobre, con brechas marcadas por género e informalidad.
- Aunque el índice de Gini mejoró a 0,427, persiste una desigualdad estructural donde el ingreso no laboral es clave para la subsistencia de los sectores más vulnerables.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló un dato clave sobre la desigualdad en el país: para pertenecer al 10% de los hogares con mayores ingresos, una familia necesitó percibir más de $3.644.000 mensuales durante el cuarto trimestre de 2025.
La cifra surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva información en los 31 principales aglomerados urbanos, y marca el piso mínimo para ingresar al décimo decil, el segmento más alto de la pirámide de ingresos.
Ingresos del 10% más rico: un rango amplio
Dentro del decil superior, los ingresos muestran una fuerte dispersión. Según el INDEC, los hogares más ricos registraron entradas mensuales que van desde $3.644.000 hasta $25.900.000.
El ingreso promedio dentro de este grupo se ubicó en $5.621.438, lo que evidencia que incluso entre los sectores de mayores recursos hay importantes diferencias.
En total, este segmento está compuesto por:
1.004.001 hogares (10% del total)
3.460.545 personas (11,6% de la población relevada)
Cuánto ganan los otros deciles en Argentina
La brecha se vuelve más evidente al comparar el décimo decil con el resto de la distribución de ingresos.
Noveno decil: entre $2.670.000 y $3.644.000 (promedio: $3.095.222)
Octavo decil: entre $2.100.000 y $2.670.000 (promedio: $2.367.780)
En el extremo opuesto:
Primer decil (más pobre): entre $3.000 y $566.000
Promedio: $374.278
Esto implica que los hogares más ricos ganan más de 10 veces lo que perciben los más pobres, consolidando una brecha estructural en la economía argentina.
Ingreso promedio y mediana: qué pasa en el centro de la escala
El informe del INDEC también detalla los ingresos individuales:
Ingreso promedio de ocupados: $1.068.540
Mediana: $800.000
Este último valor coincide con el límite superior del quinto decil, es decir, la mitad de los trabajadores gana menos de esa cifra.
Además, el 62,6% de la población (unos 18,8 millones de personas) tuvo algún ingreso, con un promedio individual de $1.011.863.
Brecha salarial entre hombres y mujeres
La desigualdad también se expresa en términos de género:
Hombres: $1.191.364 promedio
Mujeres: $838.336 promedio
La diferencia confirma que la brecha salarial sigue siendo un rasgo estructural del mercado laboral.
Empleo formal vs informal: la gran diferencia
El universo de asalariados alcanzó los 9,5 millones de personas, con un ingreso promedio de $1.082.635. Sin embargo, el dato más relevante está en la informalidad:
Con descuento jubilatorio: $1.321.353
Sin descuento jubilatorio: $651.484
Esto muestra cómo el empleo informal reduce significativamente el poder adquisitivo.
Desigualdad: leve mejora en el índice de Gini
El índice de Gini del ingreso per cápita familiar fue de 0,427 en el cuarto trimestre de 2025.
Esto representa una leve mejora respecto a:
0,430 en igual período de 2024
0,431 en el tercer trimestre de 2025
A pesar de la baja, la desigualdad sigue siendo elevada. De hecho, la diferencia entre el decil más alto y el más bajo se mantiene en 13 veces.
Ingresos laborales vs no laborales
Otro punto clave del informe es la composición de los ingresos:
Ingresos laborales: 79,2%
Ingresos no laborales: 20,8%
Pero en los sectores más bajos esta relación se invierte parcialmente:
En el primer decil, el 67,7% de los ingresos es no laboral
En el décimo decil, solo el 12,3% proviene de fuentes no laborales