Cuando las explicaciones no alcanzan

Las explicaciones oficiales apuntaron a la excepcionalidad del hecho: la cantidad de agua caída, la rapidez con la que se desató el temporal y la falta de previsión. El propio sistema, mediante Defensa Civil, reconoció que no anticipó la magnitud del evento climático. Esto deja entrever que se trabaja más sobre la reacción a la urgencia que la prevención para evitarla.