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Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
07 Abril 2026

Seminario: capacitación en oboe, corno inglés y fagot

Entre hoy y el viernes, Tucumán será sede del VII° Seminario Nacional de Dobles Cañas, que reunirá a docentes y alumnos en el Instituto Superior de Música de la UNT (Ismunt, Chacabuco 240) y culminará con conciertos en la Casa Histórica (el jueves) y el teatro Alberdi (viernes). Centrado en la música de cámara con estudio y práctica de oboe, corno inglés y fagot, este evento con 11 años de trayectoria ininterrumpida, representa uno de los intercambios académicos más sólidos en esta materia y vincula a la UNT con la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de las Artes. Coordinado por Roxana Civallero y Alejandra García Trabucco, contará con la participación de figuras de renombre internacional como Rubén Albornoz y Marcelo Baus.

Espacio Incaa: doble cartelera

La última película de Guillermo Francella, el thriller “Playa de lobos”, se verá hoy a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). Dirigida por el español Javier Veiga, la trama sigue el encuentro entre dos personajes opuestos que, en un entorno aislado, comienzan a desconfiar el uno del otro, generando una creciente tensión cuando hay una propuesta ilegal de por medio. El coprotagonista del actor argentino es Dani Rovira. También en la sede del Ente, pero en la sala Hynes O’Connor, a las 20 se proyectará “Lanka y el núcleo” (foto), con entrada libre y gratuita. El filme del chileno Polo Cortés ocurre en el desierto de Atacama, y el autor propone un viaje atravesado por la identidad, los vínculos y los saberes ancestrales que combina drama histórico, cosmovisión andina y ciencia ficción. Narra la historia de una joven diaguita obligada a dejar su hogar, lo que la expone a abordajes sobre la identidad y la memoria, y está hablada en quechua. Por aparte, también con acceso libre, a las 20 habrá una función de la comedia norteamericana “Superbad”, protagonizada por Michael Cera y Jonah Hill, en Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575). Estrenada en 2007, es el típico abordaje desde el humor del paso de la adolescencia a la adultez dirigida por Greg Mottola y escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg.

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