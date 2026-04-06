De jugar en Tucumán a recibir amenazas: el presente de Panna Udvardy y su giro hacia OnlyFans

El hecho ocurrió durante su participación en el WTA 125 de Antalya. A través de mensajes de WhatsApp, un desconocido le exigió que perdiera un partido a cambio de no dañar a su familia. Las intimidaciones incluyeron fotos de sus familiares, direcciones, vehículos e incluso la mención de un posible secuestro de su madre en Hungría. La situación encendió las alarmas en la WTA, que investiga una posible filtración de datos internos tras detectar casos similares en otras jugadoras.