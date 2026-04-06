De jugar en Tucumán a recibir amenazas: el presente de Panna Udvardy y su giro hacia OnlyFans

Resumen de nota
- La tenista Panna Udvardy denunció amenazas de muerte por apuestas en el WTA de Antalya y abrió un perfil en OnlyFans para mostrar su carrera tras competir recientemente en Tucumán.
- Tras ganar el Argentina Open, la húngara sufrió extorsiones con fotos de su familia. La WTA investiga una posible filtración de datos privados que afecta a jugadoras del circuito.
- El suceso expone el impacto del crimen organizado en el tenis y refleja cómo las figuras del deporte buscan nuevas vías de ingresos y contacto directo ante la presión externa.
La carrera de Panna Udvardy atraviesa un momento tan particular como inquietante. La jugadora de 27 años, que supo competir en el WTA 125 de Tucumán (donde cayó en primera ronda ante la griega Despina Papamichail), quedó en el centro de una trama que combina deporte, amenazas y exposición digital.
Actual número 71 del ranking WTA y bicampeona del Argentina Open (2022 y 2025), Udvardy no sólo se destacó en el circuito sudamericano, sino que también construyó una carrera sólida con varios premios en dólares. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre trascendió por un episodio mucho más grave: recibió amenazas de muerte vinculadas a las apuestas deportivas.
El hecho ocurrió durante su participación en el WTA 125 de Antalya. A través de mensajes de WhatsApp, un desconocido le exigió que perdiera un partido a cambio de no dañar a su familia. Las intimidaciones incluyeron fotos de sus familiares, direcciones, vehículos e incluso la mención de un posible secuestro de su madre en Hungría. La situación encendió las alarmas en la WTA, que investiga una posible filtración de datos internos tras detectar casos similares en otras jugadoras.
En medio de ese contexto, Udvardy decidió dar un giro inesperado: abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans. Lejos del contenido erótico tradicional, la tenista busca mostrar el detrás de escena de su vida como atleta profesional y generar un vínculo más directo con sus seguidores.
Así, entre el recuerdo de su paso por Tucumán y una realidad marcada por la presión externa, Udvardy intenta reconfigurar su carrera dentro y fuera de la cancha.