¿Cuándo se empiezan a ver los cambios físicos durante el ejercicio?

Resumen de nota
- Los cambios físicos del ejercicio suelen ser visibles entre 2 y 12 semanas según expertos. El tiempo depende de la constancia, el metabolismo y el tipo de actividad física realizada.
- La rapidez varía según la edad y el sexo; los hombres suelen ver resultados antes por su masa muscular. No obstante, los beneficios internos de salud inician desde el primer día.
- Gestionar expectativas sobre la transformación física es vital para la constancia. Se destaca que la mejora del flujo sanguíneo y la salud arterial son logros positivos inmediatos.
Quizás una de las expectativas más compartidas cuando se empieza algún tipo de actividad física es encontrar resultados visibles, y si estos aparecen rápido, mejor. Aunque los efectos de la rutina pueden variar, los especialistas concuerdan en un tiempo aproximado.
El aspecto físico puede cambiar bastante con la actividad física, pero la transformación puede o no demorar. Algunas personas necesitan un par de semanas y otras un par de meses. Pero hay algo que los especialistas afirman es incluso instantáneo. Los beneficios profundos en la salud comienzan desde el primer día.
¿Cuándo comienzan a notarse los cambios físicos?
Respecto a los cambios físicos tan esperados, la dietista titulada de de Lincoln, Nebraska, y fundadora de Eleat Sports Nutrition, Angie Asche, explicó a CNN que "la rapidez con la que se notan los cambios depende de la persona, el tipo de ejercicio que realiza y su constancia”. “Dale al menos de dos a cuatro semanas”, sugirió.
Por su parte, Tina Fennelly, entrenadora personal certificada en Aviv Clinics, Florida, agregó que muchas personas no verán cambios notables hasta pasadas seis o incluso doce semanas. La edad, el sexo y el metabolismo influyen en ese proceso.
¿Por qué los cambios físicos varían según la persona?
Una de las razones por las que los cambios físicos pueden ser desiguales entre individuos que entrenan juntos es la diferencia en la tasa metabólica basal. Según Fennelly, los hombres suelen tener un metabolismo más rápido porque, en promedio, son más grandes, tienen órganos más desarrollados y mayor masa muscular.
Esa estructura corporal implica una demanda calórica mayor, lo que acelera la respuesta al ejercicio. Esta diferencia explica por qué algunos ven resultados más temprano, incluso si siguen rutinas similares. Además, marca la diferencia notable entre los primeros resultados en comparación con las mujeres.
Los beneficios en la salud son casi inmediatos
En cambio, los beneficios para la salud pueden ser inmediatos. Un metaanálisis publicado en 2023 por el British Journal of Sports Medicine encontró que distintas formas de ejercicio -especialmente correr y hacer sentadillas contra la pared- generan descensos significativos en la presión arterial en reposo.
Según Asche, ese cambio puede registrarse desde el primer día. “Se debe a la mejora del flujo sanguíneo”, explicó al medio estadounidense. El tipo de ejercicio, ya sea fuerza, cardio o una combinación de ambos, puede variar, pero todos tienen efectos fisiológicos instantáneos.