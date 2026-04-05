¿Cuándo se empiezan a ver los cambios físicos durante el ejercicio?

¿Cuándo comienzan a notarse los cambios físicos?

Respecto a los cambios físicos tan esperados, la dietista titulada de de Lincoln, Nebraska, y fundadora de Eleat Sports Nutrition, Angie Asche, explicó a CNN que "la rapidez con la que se notan los cambios depende de la persona, el tipo de ejercicio que realiza y su constancia”. “Dale al menos de dos a cuatro semanas”, sugirió.