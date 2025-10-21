Secciones
DeportesTenis

De Tucumán al mundo: el detrás de escena del WTA 125 que transformará al norte argentino

Con el impulso de Mercedes Paz y el respaldo de Tennium, la provincia consiguió un torneo WTA 125 que promete dejar huella en el calendario internacional.

TENIS DE PRIMER NIVEL. Lawn Tennis será sede del certamen internacional que reunirá a figuras del tenis femenino entre el 3 y el 9 de noviembre. TENIS DE PRIMER NIVEL. Lawn Tennis será sede del certamen internacional que reunirá a figuras del tenis femenino entre el 3 y el 9 de noviembre.
Maria Sofia Lucena
Por Maria Sofia Lucena Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán Asociación Argentina de TenisMercedes PazSolana SierraAsociación Tucumana de Tenis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Open WTA 125: Jazmín Ortenzi, Carolina Alves y otras figuras que jugarán la clasificación en el Lawn Tennis

Tucumán Open WTA 125: Jazmín Ortenzi, Carolina Alves y otras figuras que jugarán la clasificación en el Lawn Tennis

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
3

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

¿Fue todo una jugada de Flavio Briatore? El rumor que sacude la interna de Alpine tras la maniobra de Franco Colapinto en Austin

¿Fue todo una jugada de Flavio Briatore? El rumor que sacude la interna de Alpine tras la maniobra de Franco Colapinto en Austin

La reacción del hijo de Flavio Briatore tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly

La reacción del hijo de Flavio Briatore tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly

“Eso es correr”: un histórico piloto de Fórmula 1 felicitó a Franco Colapinto por su maniobra ante Pierre Gasly en Austin

“Eso es correr”: un histórico piloto de Fórmula 1 felicitó a Franco Colapinto por su maniobra ante Pierre Gasly en Austin

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Comentarios