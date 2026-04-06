Congreso: el oficialismo busca aprobar la Ley de Glaciares esta semana en Diputados

La intención es tratar la iniciativa este miércoles en la Cámara de Diputados y convertirla en ley, luego de que obtuviera media sanción en el Senado. Hay que recordar que el proyecto ya fue aprobado el pasado 26 de febrero con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, lo que habilitó su tratamiento definitivo en la Cámara baja.