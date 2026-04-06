Congreso: el oficialismo busca aprobar la Ley de Glaciares esta semana en Diputados

Resumen de nota
- El oficialismo busca aprobar este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados para avanzar con la agenda pendiente tras el receso de Semana Santa.
- La iniciativa cuenta con media sanción del Senado y propone redefinir los criterios técnicos de protección ambiental, otorgando mayor autonomía a las provincias cordilleranas.
- La reforma busca agilizar inversiones productivas al flexibilizar límites actuales. Su sanción marcará un cambio clave en la gestión de recursos naturales y el federalismo.
Luego del feriado de Semana Santa, el oficialismo volverá a poner en marcha la actividad en el Congreso con el objetivo de avanzar en uno de los proyectos pendientes de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares.
La intención es tratar la iniciativa este miércoles en la Cámara de Diputados y convertirla en ley, luego de que obtuviera media sanción en el Senado. Hay que recordar que el proyecto ya fue aprobado el pasado 26 de febrero con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, lo que habilitó su tratamiento definitivo en la Cámara baja.
El oficialismo espera sesionar el miércoles 8 de abril para debatir las modificaciones a la Ley 26.639, vigente desde 2010. La estrategia apunta a acelerar los tiempos parlamentarios para lograr una aprobación rápida del texto.
Qué cambia con la reforma
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo (PE) en línea con reclamos de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir los criterios que establecen qué se considera glaciar y ambiente periglacial. Además, busca otorgar a las provincias la facultad de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben integrar o quedar fuera del Inventario Nacional que elabora el Ianigla.
Aunque la sesión aún no fue oficializada, el oficialismo ya activó el trabajo en comisiones. Para el martes 7 de abril fue convocado un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales en el Anexo C de Diputados.
Durante esa jornada expondrán especialistas invitados y, una vez finalizadas las presentaciones, los legisladores avanzarán con la firma del dictamen que habilitará el debate en el recinto.