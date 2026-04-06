Secciones
Política

Congreso: el oficialismo busca aprobar la Ley de Glaciares esta semana en Diputados

El proyecto ya fue aprobado el pasado 26 de febrero con 40 votos afirmativos en el Senado, lo que habilitó su tratamiento definitivo en la Cámara baja.

CONGRESO. El oficialismo busca retomar la agenda tras el receso por Semana Santa. CONGRESO. El oficialismo busca retomar la agenda tras el receso por Semana Santa.
Hace 8 Min

Resumen de nota

  • El oficialismo busca aprobar este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados para avanzar con la agenda pendiente tras el receso de Semana Santa.
  • La iniciativa cuenta con media sanción del Senado y propone redefinir los criterios técnicos de protección ambiental, otorgando mayor autonomía a las provincias cordilleranas.
  • La reforma busca agilizar inversiones productivas al flexibilizar límites actuales. Su sanción marcará un cambio clave en la gestión de recursos naturales y el federalismo.
Resumen generado con IA

Luego del feriado de Semana Santa, el oficialismo volverá a poner en marcha la actividad en el Congreso con el objetivo de avanzar en uno de los proyectos pendientes de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares.

La intención es tratar la iniciativa este miércoles en la Cámara de Diputados y convertirla en ley, luego de que obtuviera media sanción en el Senado. Hay que recordar que el proyecto ya fue aprobado el pasado 26 de febrero con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, lo que habilitó su tratamiento definitivo en la Cámara baja.

El oficialismo espera sesionar el miércoles 8 de abril para debatir las modificaciones a la Ley 26.639, vigente desde 2010. La estrategia apunta a acelerar los tiempos parlamentarios para lograr una aprobación rápida del texto.

Qué cambia con la reforma 

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo (PE) en línea con reclamos de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir los criterios que establecen qué se considera glaciar y ambiente periglacial. Además, busca otorgar a las provincias la facultad de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben integrar o quedar fuera del Inventario Nacional que elabora el Ianigla.

Aunque la sesión aún no fue oficializada, el oficialismo ya activó el trabajo en comisiones. Para el martes 7 de abril fue convocado un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales en el Anexo C de Diputados.

Durante esa jornada expondrán especialistas invitados y, una vez finalizadas las presentaciones, los legisladores avanzarán con la firma del dictamen que habilitará el debate en el recinto.

Temas Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónGobierno nacionalJavier MileiMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia ratificó que el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

La Justicia ratificó que el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

Milei habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones a las provincias y busca avanzar con reformas

Milei habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones a las provincias y busca avanzar con reformas

Lo más popular
El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia
1

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán
2

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles
3

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones
4

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán
5

Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”
6

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

Más Noticias
Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

El juez federal resolverá en un solo acto los dos planteos sobre las elecciones en la UNT

El juez federal resolverá en un solo acto los dos planteos sobre las elecciones en la UNT

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Sin identidad, no hay rumbo: Italia comenzó a perder cuando dejó de ser Italia

Sin identidad, no hay rumbo: Italia comenzó a perder cuando dejó de ser Italia

Comentarios