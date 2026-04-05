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Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

De acuerdo con el Decreto 274/2024, el sistema establece actualizaciones automáticas ligadas directamente al costo de vida.

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 10 Hs

Resumen de nota

  • La Anses aplicará en abril de 2026 un aumento del 2,9% a jubilados en Argentina según la inflación de febrero. El haber mínimo con bono de $70.000 llegará a los $450.319,31.
  • El ajuste responde al Decreto 274/2024 de movilidad mensual por IPC. Incluye a pensiones no contributivas y la PUAM, con un cronograma de pagos que inicia el viernes 10 de abril.
  • La medida ratifica la indexación automática de haberes frente a la inflación y la continuidad del bono. Busca sostener el poder adquisitivo del sector previsional ante los precios.
Resumen generado con IA

En abril de 2026, los jubilados y pensionados de Anses perciben un nuevo aumento en sus haberes derivado del índice inflacionario de febrero. Este ajuste, calculado mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanza a la totalidad de las prestaciones previsionales y asignaciones del organismo bajo la actual fórmula de movilidad mensual.

Anses confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados en abril: montos con aumento y bono

Anses confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados en abril: montos con aumento y bono

De acuerdo con el Decreto 274/2024, el sistema establece actualizaciones automáticas ligadas directamente al costo de vida. En este marco, los beneficiarios de la jubilación mínima recibirían nuevamente el bono de refuerzo de $70.000, el cual mantendría el mismo valor nominal de los meses previos a la espera de una confirmación oficial definitiva.

Aumento para jubilados en abril 2026: cómo quedarán los haberes

La jubilación mínima que se cobró en marzo fue de $369.600,88. Con el aumento del 2,9% previsto para abril, este monto subirá a $380.319,31. Sumando el bono extraordinario de $70.000, el total a percibir será de $450.319,31.

Para el resto de las prestaciones, los valores quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación máxima: $2.559.188,80.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $304.255,44 base, que con el bono alcanzaría $374.255,44.
  • Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $266.223,52 de base; con el bono, el total sería de $336.223,52.
  • PNC Madre de 7 hijos: igual a la jubilación mínima, con $380.319,31 de base y un total de $450.319,31 sumando el bono.

Calendario de pagos de abril 2026

Jubilados con haber mínimo

  • DNI finalizados en 0: viernes 10 de abril
  • DNI finalizados en 1: lunes 13 de abril.
  • DNI finalizados en 2: martes 14 de abril.
  • DNI finalizados en 3: miércoles 15 de abril.
  • DNI finalizados en 4: jueves 16 de abril.
  • DNI finalizados en 5: viernes 17 de abril.
  • DNI finalizados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI finalizados en 7: martes 21 de abril
  • DNI finalizados en 8: Miércoles 22 de abril.
  • DNI finalizados en 9: Jueves 23 de abril.
  • DNI finalizados en 0 y 1: viernes 24 de abril.
  • DNI finalizados en 2 y 3: lunes 27 de abril.
  • DNI finalizados en 4 y 5: Martes 28 de abril.
  • DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.
  • DNI finalizados en 8 y 9: Jueves 30 de abril.
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