Propuestas de fondo para mejorar la ciudad

San Miguel de Tucumán tiene ante sí una oportunidad que no admite dilaciones. La reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), actualmente en discusión en el Concejo Deliberante, ofrece la posibilidad concreta de redefinir el rumbo de la ciudad para las próximas décadas. En ese proceso, las más de 30 recomendaciones elaboradas por el Consejo Económico y Social (CES) constituyen un insumo técnico y político de valor que exige ser abordado con celeridad, pero también con profundidad.